El día de hoy, Osiptel multó a Entel Perú S.A. con 151 UITs (S/ 634,200.00) por infracciones al Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones. Estas estaban relacionadas a no retirar la titularidad de clientes de líneas móviles y no cumplir con otorgar información a Osiptel.

En los casos investigados, se sancionó a la empresa por no seguir el procedimiento de cuestionamiento de titularidad de líneas interpuesto por sus clientes en el 2016, quien alegaban que se le habían asignado más de 50 líneas que ellos no reconocían. Al respecto, Entel parecería no haber respondido a las solicitudes a tiempo, o respondido de forma alguna. Como consecuencia de esto, habrían sido sancionados con una multa de 51 UITs.

Por otro lado, se le sancionó con 100 UITs por no haber remitido a Osiptel la información solicitada relativa a 67 líneas asignadas a personas que no las reconocían como suyas durante el periodo de 2016 y 2017. Osiptel señala que desde el día de su solicitud, han transcurrido más de 180 días.