¿Cuáles son los planes de la peruana Optical Networks para el 2022? Nilton Rodríguez, gerente general de la empresa adelantó los planes de la compañía para este año, entre las que se encuentra, el desarrollo de un sexto data center en Lima Metropolitana así como una nueva línea de negocio -a través de Win (la que ya se adelantó en Gestión)- y la intención de la empresa junto con Gilat por operar y mantener la red dorsal de fibra óptica.

La peruana -cabe precisar- tiene 4,500 kilómetros de fibra óptica en Lima y Callao y 500 kilómetros más en provincias, con una cobertura en más de 90 ciudades principalmente en Trujillo, Chiclayo, Arequipa y Tacna. Con esta infraestructura se brinda el servicio de internet domiciliario a través de Win, marca que forma parte del grupo.

-¿Cuáles fueron los principales resultados alcanzados el 2021?-

El 2021 fue un buen año para Optical. En épocas de crisis, lo que solemos hacer es invertir. Lo que nos ha permitido crecer 38% en facturación en relación al 2020. Este se debió -principalmente- a que crecimos en número de clientes en aproximadamente 15%. También hemos avanzado en servicios como ciberseguridad, data center y cloud. Mientras que -por el lado B2C- hemos crecido en 400%. Hay un punto a destacar y es que a diciembre del 2021 hemos terminado terceros -con la marca Win- en conexiones fijas de internet, pasando a Entel. Lo que es un hito importante.

-¿Cómo alcanzaron estos resultados?-

Hay demanda e insatisfacción en el rubro de provisión de internet a nivel residencial, lo que era una oportunidad, por lo que la propuesta del grupo -a través de Win- va por una tecnología nueva, que es 100% fibra óptica, con lo cual tenemos una ventaja versus la tecnología que usa Movistar y Claro, que son hibridas, ya que una parte es fibra óptica y otra coaxial HFC. Lo que ha hecho que la experiencia de usuario de fibra óptica sea superior, que hace que los usuarios descontentos vengan con nosotros. Lo que ha hecho que cerremos el 2021 con 140,000 clientes, creciendo en cerca de 90,000 clientes en relación al 2020.

-¿Cuánto han avanzado en cobertura?-

A nivel B2C -con Win- hasta el 2020 estábamos solo en Lima con una cobertura alrededor del 40%. El 2021, hemos cerrado con una cobertura en Lima cercana al 90% y hemos abierto Piura, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo y Chimbote (ciudades a las que se les ofrece el servicio de internet y este año se inaugura el servicio TV de paga vía internet). En lo que es el B2B estamos en Piura, Chiclayo, Cajamarca, Tarapoto, Trujillo, Pucallpa, Huancayo, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, y Lima con planta propia y con planta tercerizada atendemos a los clientes a nivel nacional. A todos los clientes B2B se les otorga el servicio de internet; comunicaciones unificadas; cloud; almacenamiento de servidores (data center) y otros agregados como bioseguridad y vigilancia.

-Respecto a los data center, tenían previsto invertir el 2020 cerca de US$ 1 millón en un tercer data center en Tacna, ¿se concretó?-

Entre el 2019 y el 2020 hemos construido dos data center: uno en Tacna y otro en Lima. El año pasado acabamos de inaugurar nuestro quinto data center en Lima, que tiene la más alta certificación a nivel mundial (tier 3). Lo construimos apuntando a un cliente más corporativo. Justamente, aplicamos a un proceso con la Reniec para que todos los servidores de este organismo pasen a Santa Catalina (La Victoria) -donde se ubica el nuevo data center- ahí (tras obtener el proceso) se va albergar la información de 33 millones de peruanos. A la par estamos en conversaciones con varias empresa corporativas que quieren alojarse en este data center. A la par, apuntamos a empezar la construcción de un nuevo data center cuando tengamos el 60% de utilización del data center de Santa Catalina.

-¿A partir de cuándo?-

Posiblemente a partir del último trimestre del 2022. Este sería el sexto data center de Optical y estará ubicado en el distrito de San Borja. No buscamos que nuestros data center estén la periferia en Lima sino que lo más cercano a nuestros clientes empresariales. Actualmente tenemos cinco data center: dos ubicados en Lima Metropolitana y un tercero en Arequipa,. Entre el 2020 y 2021 se ha construido el de Tacna y el tercer data center de Lima en Santa Catalina. Aspiramos a construir otro data center en Lima y ampliar el de Tacna para que se convierta en un data center de tipo disaster discovery dado que hay muchas empresas bancarias que sus data center lo tienen fuera del país. La ampliación del data center de Tacna se concretará el 2023.

-Respecto al servicio de ciberseguridad, antes de la pandemia la meta era enfocarse en el sector financiero, ¿se logró este propósito?-

En materia ciberseguridad, actualmente tenemos a un porcentaje importante de nuestros clientes del sector financiero, no de los grandes bancos, pero sí del segmento de Cajas Municipales y financieras con las que tenemos un buen posicionamiento ya que les ofrecemos diferentes productos. La ciberseguridad -cabe destacar- comienza a tener mayor exigencias y demanda con el trabajo remoto y la digitalización de las empresas. Este año la palanca de crecimiento de Optical en 40% en relación a 2021 serán los servicios de almacenamiento y cloud.

-Tiene un estimado de cuánto facturarán este año-

El objetivo es llegar entre US$ 160 millones a US$ 180 millones. Todo depende a -por ejemplo- si se logra obtener el proceso para operar y mantener la red dorsal junto con Gilat cerraríamos en US$ 180 millones, pero si no se logra -tomando en cuenta que es estratégico para nosotros- en US$ 160 millones.

-Red dorsal: estratégica para Optical-

Uno de los temas en el candelero que dejó el paso de Juan Silva como titular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones está relacionado a la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO). A fines del 2021, desde el MTC se inició el proceso público para contratar al interventor (es decir, a la empresa que se encargue de operar y mantener la red dorsal) al pasar la infraestructura a manos del Estado (específicamente a Pronatel).

LEA TAMBIÉN El interés del exministro Juan Silva por seguir con único postor de la red dorsal

De la indagación de mercado que se realizó como parte de este proceso quedó apta el consorcio integrado por Gilat - Optical ya que “presentó la documentación completa” de acuerdo a los términos de referencia de entonces -según dijo- Jorge Luis Yupanqui Sagástegui, por entonces cabeza de Pronatel.

No obstante, Yupanqui Sagástegui conjuntamente con la exviceministra de Transportes, Fabiola Cabellero, denunciaron el interés del exministro Silva para otorgar la operación y mantenimiento de la red dorsal a un único postor -conformado por Gilat y Optical - a pesar de la posición contraria de ambos funcionarios. ¿Cuál es la versión de Optical sobre este caso? Su gerente general, responde.

-¿Qué les animó a participar en el proceso para operar y mantener la red dorsal?-

Es un proyecto que nos interesa desde el punto de vista estratégico, como grupo, ya que apuntamos a tener un alcance nacional. Si hablamos de Win requiere una variable fundamental que es el transporte de datos, que -hoy- lo tienen muy pocas empresas. Lo tiene Claro, Movistar e Internexa, que son las tres empresas que tienen redes de transporte nacional, que tienen una tarifa para sus servicios internos y para terceros, que nos sacan del mercado y limita el hecho de que podamos competir. La red dorsal es un proyecto del Estado que tiene el objetivo de democratizar el internet, entonces sí nos interesa porque nos va a dar alcance nacional. Además contamos con capacidad para administrar la dorsal porque tenemos experiencia al igual que nuestra socio Gilat.

-¿Cómo nació la idea de juntarse con Gilat?-

Los términos de referencia de esa indagación de mercado fueron bastantes exigentes, ya que apuntaba a operadores grandes. Por lo menos 7 a 8 operadores grandes podían participar. En ese sentido, vimos por conveniente buscar Gilat para compartir riesgos. Debido a que -para esa indagación de mercado- había mucha incertidumbre sobre el estado de la red dorsal. Al ser un proyecto grande, de varios millones de dólares, lo ideal era no ir solos sino con otra empresa que tenga el prestigio, experiencia y la capacidad. Gilat viene operando varias redes regionales y tiene conoce la dinámica de trabajo con el MTC y Pronatel, que no lo teníamos.

-¿De qué se encargaría cada uno, de lograr la operación de la red dorsal?-

Nos vamos a poner de acuerdo una vez que sea adjudicado el proceso. El acuerdo que tenemos con ellos, es que una vez adjudicado vamos ver esa parte, de cómo organizarnos.

-Como único postor solicitaban US$ 33 millones por la red dorsal, ¿cuál fue el sustento técnico?-

Por varios factores. El primer, las condiciones para operar la red dorsal no venían con un inventario de su estado actual. Es decir, lo que decía los términos de referencia (TDR) era que el operador se iba a encargar de operar la red; brindar los niveles de servicio y que iba a tener equis penalidades, pero no se nos dijo cuál era el estado de la red. No había un informe sobre ello. No sabíamos si los niveles de servicio se están cumpliendo, ni el estado del equipamiento. Parte de los TDR decía que si se malogra un equipamiento, el operador tenía que poner el equipamiento a su costo y hay equipos que pueden valer millones de dólares, desde ahí hay un riesgo.

-¿Cuál fue el segundo factor?-

Una cosa es dar un precio para una concesión a 20 años y otra cosa es dar un precio para una concesión temporal a de 3 años. Un tercero factor está relacionado en que no era comparable el contrato de Azteca con el contrato de operador temporal. Debido a que Azteca venia cobrando US$ 23 más IGV por Mbps y a su vez tenía un porcentaje de los ingresos de la red dorsal. En los TDR, no contemplaba ningún porcentaje de ingresos solo el precio por la operación. No había esa variable de 20% en los ingresos. El cuarto factor que podría generar ciertos riesgos y volatilidad en los costos de operación era el hecho de que la red dorsal está subutilizada, ya que la tarifa que establece el contrato de concesión es alta en relación a la de otros operadores privados, a lo que se añade que solo se usa en las zonas donde no están los otros competidores. Este escenario podría cambiar ya que en lo últimos meses del 2021 se emitieron algunos decretos supremos donde -por ejemplo- se dice que el transporte nacional podría ser gratuito para las entidades del Estado. Ante mucha incertidumbre, presentamos un precio con lo cual estábamos coberturados de los riesgos y para tener una operación rentable, ya que Azteca perdía dinero.

-¿Van a participar en la nueva indagación de mercado, que sería la tercera de Pronatel?-

La verdad es que somos cautos. Si hay un tercer estudio de mercado, evaluaremos si vamos a participar si es que se cambian los TDR, porque también hay un tema reputacional que queremos cuidar. Si bien nos sentimos tranquilos con nuestro actuar y marcamos distancia de los funcionarios involucrados en las noticias, nos han involucrado (en un presunto favorecimiento) por lo que -llegado el momento- lo vamos a evaluar. No hubo ningún tipo de acercamiento con un funcionario o exfuncionarios del MTC o Pronatel para favorecernos (en el segundo estudio de mercado para la red dorsal).

