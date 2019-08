Uno de los mercados que ha tenido movimiento dentro del segmento de oficinas es el sub prime o conocido como el de oficinas tipo “B o B+”. Hoy en día, este mercado mantiene sus precios a la baja y se prepara para recibir nuevos proyectos.

Es así que en base a un reporte de la consultora Colliers International, indicó que en el segundo trimestre del año, la variación ha sido negativa en 1.04% respecto al periodo anterior, ubicándose el precio de renta promedio en US$ 14.24 por m2. Así, en el caso de los precios de renta promedio para espacios de edificios B+ oscilan entre US$ 11.53 m2 (La Victoria) hasta los US$ 17.81 por m2 (San Isidro Golf). Las de categoría B, van desde los US$ 6.78 (zona Centro) hasta los US$ 15.38 m2 (San Isidro Golf).

En tanto, la oferta de oficinas subprime en venta, con disponibilidad inmediata, el precio promedio de lista es de US$ 1,924 por m2.

Proyectos que se vienen

En cuanto a nuevos desarrollos podemos conocer que se están ejecutando cinco proyectos que iniciarán operaciones en el segundo semestre de este año.

Con ello, dice Sandro Vidal, gerente de investigación de Colliers International, el resultado es la incorporación de más de 26 mil m2 de oficinas en los submercados Sanhattan, Nuevo Este, Miraflores y Chacarilla.

Ya en el segundo trimestre, este mercado estuvo tranquilo, ya que no se registraron nuevas incorporaciones de edificios de esta clase, A la fecha, el inventario de oficinas B se encuentra en 1,283,438 m2 distribuidos en 264 edificios donde la participación de espacios de clase B+ alcanzó el 61%, mientras que las oficinas de categoría B componen el 39% restante.

Sin embrgo, en el tercer trimestre, ingresarían más de 15 mil m2 en dos nuevos proyectos ubicados en los submercados de Nuevo Este y Chacarilla, respectivamente.

En tanto, el indicador de vacancia, al cierre del periodo abril-junio, en encontraba en 22.8% frente al 22.6% del primer trimestre de este año. Los espacios disponibles se encuentran en los submercados de Miraflores (27%), Nuevo Este (13%), mientras que se observa una menor disponibilidad en San Miguel (2%), Surquillo (2%) y Barranco (0.2%).