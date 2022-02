Las ofertas de Jaime Gilinski para aumentar sus participaciones en dos empresas colombianas provocaron un repunte en las acciones después de que se reanudaron las operaciones tras la aprobación regulatoria.

Grupo Nutresa S.A. subió casi un 22% en Bogotá a un nuevo máximo histórico de 40,900 pesos (US$ 10.42). Por su parte, Grupo de Inversiones Suramericana SA avanzó un 34% a 36,390 pesos (US$ 9.27).

A partir del 8 de febrero y hasta fin de mes, Gilinski ofrece comprar hasta US$ 1,100 millones en acciones del fabricante de alimentos Nutresa y hasta US$ 289 millones en el conglomerado financiero conocido como Grupo Sura. Estos siguen a una inversión de US$ 1,900 millones que se concretó el mes pasado, lo que ya lo convirtió en el segundo mayor accionista de ambas compañías.

Gilinski, uno de los hombres más ricos del país con un patrimonio neto estimado de US$ 4,400 millones, sacudió los mercados de capitales de Colombia con su primera oferta por Nutresa en noviembre.

Luego ofertó por Sura semanas después. Desde que lanzó la primera oferta, las acciones de Nutresa han subido más del 80% y las de Sura el 70%, lo que ayudó a que el índice Colcap de Colombia fuera el quinto índice de mejor desempeño entre los principales índices de acciones seguidos por Bloomberg.

Tanto Nutresa como Sura pertenecen a la alianza empresarial más influyente de Colombia, conocida como Grupo Empresarial Antioqueño, o GEA. Debido a su estructura de participación cruzada, si Gilinski logra comprar participaciones mayoritarias en Sura y Nutresa, tomaría el control de las participaciones que ambas compañías tienen en otros miembros del GEA —Bancolombia S.A., que es el banco más grande de Colombia, y Grupo Argos, que se compone principalmente de empresas de cemento, energía e infraestructura e incluye participaciones en Estados Unidos y en América Latina—.

En las últimas ofertas, Gilinski ha ofrecido US$ 9.88 por acción para una participación de hasta el 6.25% de Sura. En Nutresa, se está asociando con la familia real de Abu Dhabi para ofrecer US$ 10.48 por acción para una participación de hasta el 22.88% de la compañía.