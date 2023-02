¿Cuál fue el balance de las ventas del 2022?

El 2022 fue un año de facturación récord. De hecho, superamos los S/ 300 millones. Anteriormente, tuvimos un buen año en el 2021. En general, entre el periodo 2019-2022, las ventas incrementaron en 36%.

¿El buen resultado obtenido en el 2021 indica que no fueron muy golpeados en pandemia?

En el 2020 la empresa operó a mitad de capacidad, con una parada de planta de aproximadamente 5 meses. Sin embargo, luego surgió una reactivación rápida en el segundo semestre del año. También aprovechamos el tiempo para hacer cambios internos que solo se pudieron realizar en el contexto de una parada, lo que permitió iniciar el 2021 con una eficiencia mayor.

Volviendo a la experiencia reciente, ¿qué impulsó los buenos números del 2022?

Hay dos factores importantes. Durante la época de la pandemia y después (en el 2021), la crisis logística de escasez de contenedores ocasionó que las telas y prendas importadas —de China, Paquistán, India, Brasil, entre otros— disminuyan en el Perú de manera importante. Ello permitió que Nuevo Mundo gane mayor participación de mercado. Adicional, el valor de todos los insumos se dispararon, aumentando precios y costos, en general, en todas las empresas.

¿Cuánto se elevó el precio de las telas?

Las telas se elevaron en alrededor de 30% entre el 2019 y el 2022.

Su producción gira en torno a dos productos...

Sí, el denim y el drill. El denim tiene aproximadamente el 70% de las ventas y el 30% es representado por drill. Tengamos en cuenta que el denim es toda una categoría de productos, dentro de este, hay muchas telas diferentes. Nosotros fabricamos telas de algodón y mezclas con algodón para pantalones; algunos son drill, otros son denim.

¿Tienen alguna línea de producto terminado?

En este momento no. Pero tenemos un proyecto para incursionar en ello con foco en la exportación. En el 2004 y 2005, Nuevo Mundo tuvo una empresa de exportaciones. No obstante, las condiciones no eran tan adecuadas como hoy. En aquel entonces, la empresa destinó una cantidad pequeña de tela para su transformación y hacer prendas de exportaciones, principalmente, jeans.

¿Qué condiciones en la actualidad sí favorecerían a este proyecto de Nuevo Mundo?

A nivel mundial hay un cambio de foco del mercado americano sobre de dónde quiere abastecerse, considerando las relaciones tensas entre Estados Unidos y China. Hoy, muchos compradores y marcas americanas prefieren comprar dentro del continente americano.

¿Cuándo concretarían estos planes de exportación de producto terminado?

Para fines de año. Nuestro objetivo estaría en Estados Unidos, a partir de jeans. Respecto a telas, no hay mucho mercado porque EE.UU. no es un país que tenga una gran industria de confección, entonces tendríamos que confeccionar en Perú para exportar la prenda a EE.UU.

¿Quiénes son sus principales compradores de tela en el Perú?

Principalmente, todas las marcas peruanas grandes de jeans. También tenemos una línea de telas de uso industrial, así como la que atiende a los mercados de trabajo de construcción. Otra categoría es la de uso médico.

Marca Nuevo Mundo

¿Cómo se da la penetración de la marca en provincias?

Estamos, principalmente, en Lima. Y si llegamos a provincias es por medio de distribuidores. Por ahora, vamos construyendo la marca Nuevo Mundo, a nivel del consumidor final de los jeans. Por eso, entregamos etiquetas con la marca a todo nuestro canal de ventas, a fin de que los jeans ya confeccionados tengan el distintivo que indica de dónde viene la tela. El año pasado hemos colocado 4 millones de etiquetas en jeans hechos con nuestra tela.

¿Qué inversiones tienen en cartera?

Nuevo Mundo está en proceso de un planeamiento estratégico a mediano (3 a 5 años) y largo plazo. Dentro de este proceso de planeamiento estratégico, vamos a determinar el plan de inversiones y foco del negocio.

¿Habrá repotenciación de planta este año?

Lo que está en marcha es una inversión de cerca de US$ 2 millones en una parte de hilandería, con nuevas máquinas que llegarán en el segundo semestre del año, lo que aumentará en 100 toneladas mensuales nuestra capacidad de producción. Hace años que no crecemos en hilandería y esto representará un 15% de aumento en la producción. La otra inversión importante es de US$ 1 millón, en la planta de acabados de la empresa; ello, a través de una máquina que impregna la tela con líquidos y luego seca. Esta máquina viene equipada con una instalación de recuperación del calor y limpieza de gases, siendo parte del compromiso que tiene la empresa con la sostenibilidad.

A nivel de gobierno interno de la empresa, ¿qué cambios se dieron?

Toda empresa familiar como Nuevo Mundo tiene como uno de sus desafíos definir la relación de los accionistas con el funcionamiento de la organización. Por ello, ahora tenemos a la familia como accionista y también en algunos puestos de gerencia, pero no hay simultáneamente gerente y director. Hemos tomado la decisión de separar el directorio de la gerencia como parte del fortalecimiento del modelo de gobierno. Queremos una mayor objetividad en la toma de decisiones a nivel de directorio, por lo que ahora cuatro de cinco directores son independientes, siendo solo uno de la familia. El cambio es reciente, pero el primer encargo del directorio ha sido la elaboración de un plan estratégico para los siguientes años.

HOJA DE VIDA

Nombre: Jacques Mayo

Profesión: Zootecnista por la Universidad Hebrea de Jerusalén; Master en Administración de Empresa, entre otros.

Cargos anteriores: Director de Grupo Inmobiliario Monte Verde; director de Laboratorios Multilab; CEO de Black Tip SAC.

