Nissan Motor Co. fabricará dos vehículos eléctricos de batería para el mercado estadounidense en una planta en Misisipi, lo que representa el mayor avance de la automotriz japonesa en Norteamérica hasta la fecha en el creciente mercado de los automóviles eléctricos de consumo.

Los modelos con baterías enchufables, uno bajo la marca Nissan y otro bajo Infiniti, comenzarán a producirse en 2025, según informó el jueves el fabricante de automóviles con sede en Yokohama, Japón. Nissan tiene previsto invertir US$500 millones en la tecnología necesaria para las líneas de montaje específicas para vehículos eléctricos en la planta de Canton, situada al norte de la capital del estado, Jackson.

“El anuncio de hoy es la primera de varias inversiones nuevas que impulsarán la revolución de los vehículos eléctricos en Estados Unidos”, dijo el director de operaciones de Nissan, Ashwani Gupta, en un comunicado.

La competencia en el mercado de vehículos eléctricos se está intensificando, en momentos en que los fabricantes de automóviles estadounidenses Ford Motor Co. y General Motors Co., así como gigantes mundiales como Volkswagen AG y Toyota Motor Corp., comprometen miles de millones de dólares para alcanzar al líder del mercado Tesla Inc. Además de la capacidad de las fábricas y de los nuevos modelos, hay prisa por asegurar el suministro de celdas de baterías y plazos variables para cumplir con los objetivos globales de emisiones y energías limpias.

Las acciones de Nissan han subido un 9,5% en lo que va del año en Japón, después de haber caído casi un 1% en 2021.

En noviembre, Nissan se comprometió a invertir 2 billones de yenes (US$17.400 millones) durante los próximos cinco años para electrificar una mayor parte de sus productos a nivel mundial. La meta incluye 15 vehículos eléctricos nuevos y el objetivo de superar el 50% de ventas electrificadas para el año fiscal 2030. Su objetivo en EE.UU. es un poco más modesto, ya que aspira a que el 40% de las ventas sean totalmente eléctricas para fines de esta década, junto con otros modelos híbridos.

Nissan fue uno de los pioneros en el movimiento de electrificación, presentando el primer vehículo eléctrico de batería producido en serie del mundo, el Nissan Leaf, en 2010. Aunque el enchufable es uno de los más vendidos en todo el mundo, en los últimos años se ha visto superado y desplazado por los autos de Tesla, que recién empezó a producir su primer modelo en serie en 2017.

Las ventas del Leaf en EE.UU. aumentaron un 48,9% en 2021, a 14.239 unidades. Tesla, que no desglosa las ventas por regiones, entregó casi 940.000 vehículos eléctricos a clientes en todo el mundo. El segmento eléctrico es solo una pequeña fracción de la presencia del fabricante de automóviles en EE.UU.: Nissan vendió casi un millón de vehículos en EE.UU. el año pasado, un aumento del 8,7% desde 2020.

Nissan, junto con sus pares de la industria en Japón, tuvo un duro 2021 con la escasez de semiconductores que afectó el crecimiento y la rentabilidad.

Como parte de la inversión, Nissan capacitará a casi 2.000 trabajadores. La planta emplea actualmente a 5.000 personas y ha producido más de cinco millones de vehículos desde su inauguración en 2003.