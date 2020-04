Netflix Inc informó de un aumento de nuevas inscripciones, porque el público se quedó en sus hogares para ayudar a controlar el nuevo coronavirus y devoró series como “Tiger King”, pero la compañía predijo un segundo semestre más débil si se levantan las cuarentenas.

El servicio de transmisión de vídeo más grande del mundo sumó 15.8 millones de clientes pagados en los primeros tres meses del año, llevando el total a 182.9 millones a fines de marzo. El resultado duplicó la expectativa promedio de Wall Street de casi 8 millones, según FactSet.

Sin embargo, la compañía advirtió que espera menos clientes nuevos de julio a diciembre en comparación con el año anterior. Es probable que muchas personas hayan adelantado su inscripción, dijeron los ejecutivos.

“Esperamos que disminuya la visualización y que el crecimiento de la membresía se desacelere a medida que termine el confinamiento en los hogares”, dijo Netflix en una carta a los accionistas.

Las acciones de Netflix subían 1.2% a US$ 439 en operaciones tras el cierre del mercado regular.

Netflix también hizo un pronóstico alcista de que agregaría 7.5 millones de nuevos clientes en el trimestre actual, que finaliza en junio, pero matizó que “en su mayoría son conjeturas” dada la incertidumbre sobre cuándo podrían levantarse las restricciones por el coronavirus.

Para el trimestre que acaba de finalizar, las ganancias por acción de Netflix no alcanzaron las expectativas de los analistas. La compañía registró ganancias diluidas por acción de US$ 1.57, menos que el consenso de US$ 1.65, según datos de IBES de Refinitiv.

Los ingresos totales aumentaron a US$ 5,770 millones desde US$ 4,520 millones.

La apreciación del dólar estadounidense, debido en parte a la crisis del coronavirus, castigó los ingresos internacionales, dijo la compañía.

