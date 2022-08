Netflix ha dicho a sus socios que no transmitirá anuncios durante los programas originales para niños, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la compañía aún está trabajando en los detalles.

Además, algunos estudios que han otorgado a Netflix los derechos de los programas para niños no permitirán que la empresa transmita comerciales en ellos. La compañía ha decidido que las películas originales deben mantenerse sin publicidad, al menos al principio, dijeron las personas, lo que debería disipar las preocupaciones de los principales cineastas.

Netflix aún está finalizando los planes para su servicio con publicidad, lo que significa que los detalles y las estrategias todavía pueden cambiar. La compañía tiene como objetivo introducir la opción con anuncios a principios del próximo año. Netflix declinó comentar sobre sus planes más allá de decir que todavía se encuentra en las primeras etapas para comprender el negocio de la publicidad.

La nueva opción tendrá un costo menor al del servicio actual y es parte de un plan para hacer que Netflix sea más atractivo para los consumidores preocupados por los costos.

La compañía perdió suscriptores en los primeros seis meses del año y necesita comenzar a agregar clientes nuevamente para revertir una caída de aproximadamente 65% en el precio de sus acciones desde fines de noviembre.

Más de 220 millones de personas pagan por Netflix, y cientos de millones más lo usan porque son familiares de un suscriptor o comparten el inicio de sesión de un amigo o conocido.

Los analistas estiman que Netflix podría generar entre US$ 3,000 millones y US$ 4,000 millones al año en ventas publicitarias. Eso lo convertiría en uno de los actores más importantes en la publicidad en videos en línea. Netflix no insertará anuncios en su servicio existente.

Si bien Netflix puede introducir publicidad en los programas que posee, no tiene los derechos para hacerlo para todo su catálogo porque cuenta con las licencias de miles de títulos de estudios externos. Muchas de esas ofertas no incluyen los derechos para ofrecer programas en un entorno con publicidad, lo que obliga a Netflix a volver a negociar y pagar más.

La compañía ahora está negociando los derechos con empresas como Sony Group Corp., Paramount Global y Warner Bros. Discovery Inc. Netflix pagará entre 10% y 15% del valor actual de los acuerdos para asegurar los derechos, dijeron dos de las personas.

Algunos de esos socios no permitirán anuncios durante programas seleccionados, aunque Netflix aún podría publicar anuncios antes o después de algunos de ellos. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, ya ha dicho que la compañía no ofrecerá todos los programas de su servicio actual en la versión con publicidad.

Walt Disney Co., el mayor competidor de Netflix en el segmento de servicios de streaming pagados, también trabaja en una versión con publicidad de su servicio insignia, Disney+. Hulu, propiedad mayoritaria de Disney, ya tiene una versión con comerciales.