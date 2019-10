Las conversaciones de Fiat Chrysler Automobiles NV para una fusión con el grupo francés PSA Group ponen de relieve el aumento de la presión en el sector automotriz mundial para que los fabricantes unan sus fuerzas a fin de reducir gastos y aborden el costoso cambio a los autos eléctricos.

Fiat y PSA , el fabricante de Peugeot, confirmaron el miércoles que están manteniendo conversaciones para crear uno de los grupos automotrices líderes del mundo. Las acciones de PSA registraron el mayor incremento en poco más de un año, mientras que Fiat llegó a subir un 11%.

Las compañías no proporcionaron detalles sobre cómo sería el posible acuerdo. Según una propuesta reciente, PSA sería la entidad compradora y tendría más puestos en el consejo, según personas familiarizadas con el asunto. La junta de PSA va a celebrar una reunión extraordinaria el miércoles, dijeron las personas que pidieron que no se revelara su identidad porque la información no es pública.

Una fusión de Fiat Chrysler y PSA , el número 2 en ventas de automóviles en Europa, crearía una potencia regional que competiría con Volkswagen AG, y tendría un valor bursátil de aproximadamente US$ 49,000 millones, comparable a la japonesa Honda Motor Co. La alianza también reuniría a dos dinastías automotrices, el clan multimillonario Agnelli en Italia y la familia Peugeot de Francia.

Sus conversaciones se producen varios meses después de que Fiat Chrysler y PSA, bajo el liderazgo del responsable Carlos Tavares , explorasen una asociación sobre inversiones conjuntas para fabricar automóviles en Europa después del colapso en junio de negociaciones entre el fabricante de automóviles italoamericano y el competidor francés Renault SA.

Los fabricantes de automóviles se enfrentan a una tremenda presión para aunar sus recursos en el desarrollo de plataformas, fabricación y compras mientras lidian con guerras comerciales, una desaceleración global y un costoso cambio hacia la electrificación y la conducción autónoma. Los productores se enfrentan a la carga adicional en Europa de las nuevas normas sobre emisiones.

En este contexto, el ritmo de los acuerdos ha aumentado. Volkswagen dijo en julio que trabajará con Ford Motor Co. en tecnología de automóviles eléctricos y autónomos, mientras que Toyota Motor Corp. está fortaleciendo los lazos con socios como Subaru Corp. y BYD Co. de China. El conglomerado indio propiedad de Jaguar Land Rover ha dicho que está abierto a encontrar socios para el fabricante de automóviles, pero que no planea vender el negocio en dificultades.

Las bajas ventas de automóviles también agravan la situación. Volkswagen redujo el miércoles su pronóstico para las entregas de vehículos este año debido a una disminución más rápida de lo esperado en los mercados automotrices.

En un acuerdo entre Fiat y PSA , el Gobierno francés desempeñaría un papel clave porque Francia es uno de los mayores propietarios de PSA, cuyas marcas incluyen Peugeot, Opel y Citroën.

“En nuestra opinión, la combinación de FCA y PSA tiene más lógica que el acuerdo de FCA-RNO que se intentó anteriormente y tiene muchas más posibilidades de éxito”, escribió Max Warburton, analista de Bernstein, en un comentario a los clientes.

Fiat subía un 9.4% en bolsa a las 10:30 a.m. en Milán, dando al grupo un valor de mercado de 20,100 millones de euros (US$ 22,300 millones). Por su parte, PSA subió un 6.2% en París a una capitalización de 23,900 millones de euros.