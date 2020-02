Las entrevistas de trabajo suelen tener muchas etapas en el camino y son diferentes según el puesto de trabajo al que se va a postular; sin embargo, suelen parecerse en todas las empresas. Con el paso de los años, la forma de realizarlas ha cambiado y ahora se ha implementado el uso de la tecnología para facilitar el proceso de selección.

Nawaiam (fonema de Now I am, en inglés) es el nuevo método de selección de personal basado en el gaming que aterriza en España esta semana. Esta plataforma hará que la antigua tradición de ir con el CV debajo del brazo a una entrevista de trabajo quede obsoleta.

Esta propuesta fue creada por Javier Krawicki y Horacio Llovet, como avance en su proyecto general de fomentar el empleo de los más jóvenes. Tras el lanzamiento de TuPrimerLaburo en Argentina, TuPrimerCurro en España y TuPrimeraPega en Chile, han apostado todo por este videojuego y su algoritmo.

NAWAIAM, EL VIDEOJUEGO PARA CONOCER EL PERFIL LABORAL DEL CANDIDATO

Nawaiam es un videojuego a través del cuál la empresa puede conocer el perfil laboral del candidato antes de entrevistarle para el puesto.

La narrativa del juego obliga al candidato a tomar decisiones éticas y la inteligencia artificial les otorga un valor concreto a las mismas. Así, por ejemplo, si una empresa necesita un perfil muy concreto para su nueva directora de marketing (extrovertida, responsable, buena líder...) podrá seleccionar y ordenar dentro del catálogo aquellos parámetros que coincidan con lo que buscan.

Pero no solo la empresa empleadora tiene acceso a los resultados de Nawaiam, si no que los propios aspirantes reciben en su correo electrónico una retroalimentación con sus aptitudes y posibles mejoras. De esta manera, es beneficioso para todas las partes aunque finalmente no se formalice ningún contrato.

Así, el algoritmo relaciona las respuestas con conductas y a medida que se utiliza con más frecuencia más aprende y más capacidad tiene para detectar sutilezas en la conducta. El juego también permite evaluar las capacidades de empleados que quizás estén en un puesto que no aprovecha todas sus virtudes.

Javier Krawicki, cofundador de Nawaiam (Foto: AP)

¿CÓMO FUNCIONA “NAWAIAM”?

El procedimiento es sencillo, la empresa crea el puesto de trabajo con los parámetros deseados, y lanza un código alfanumérico o un código QR de acceso para los aspirantes. Estos, ya sea en la oficina o desde casa, pueden entrar en la app y comenzar a jugar a la vez que están aplicando para la oferta de empleo.

El videojuego está basado en nuestra sociedad y la narrativa del juego consiste en que el calentamiento global ha llegado a tal punto que está acabando con la superficie de los continentes. La población mundial está sufriendo las consecuencias del cambio climático y el entrevistado debe salvar al mayor número de personas posible.

La inteligencia artificial y el machine learning permiten a la plataforma tener un algoritmo cada vez más perfeccionado (Foto: AP)

La estética es muy colorida y divertida a pesar del "caos" que se ha generado tras la catástrofe global. Además, el panel de juego simula una central de control de salvamento, por lo que una vez que entras es difícil no meterte de lleno en la dinámica de un rescate.

La creación de esta infraestructura nace de una estrecha colaboración entre guionistas de cine, músicos, ilustradores y psicólogos. La combinación del talento creativo con los conocimientos sobre la personalidad ha conseguido crear un universo donde las capacidades del jugador/aspirante definen su futuro en ese puesto de trabajo.

Los propios aspirantes reciben en su correo electrónico una retroalimentación con sus aptitudes y posibles mejoras (Foto: AP)

“NAWAIAM” EN AMÉRICA LATINA

Javier Krawicki y Horacio Llovet, desarrolladores y fundadores de Nawaiam, ya lanzaron la plataforma en América Latina. El sistema se basa en inteligencia artificial y machine learning, ofreciendo una experiencia lúdica al usuario y ofreciendo un “diagnóstico interno” considerablemente fiable para las compañías.

“Nawaiam es una herramienta disruptiva que ofrece una manera totalmente distinta de conectar empresas y personas. Mucho más ágil, exacta y simple. Nawaiam logra unir las necesidades de las organizaciones con las de las personas, ayudando a conectar el mundo del pasado, tender un puente hacia el presente y construir el futuro”, explica Javier Krawicki.

Panel de control de Nawaiam (Foto: twitter)