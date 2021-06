Cuando el personal de un restaurante u hotel visita un mercado mayorista, necesita aproximadamente entre dos a tres horas para consultar precios, contratar estibadores y transportistas, y abastecerse de productos. Las compras se hacen, en su mayoría, aún en efectivo y de forma verbal, incluso en pandemia.

Con el objetivo de ahorrar tiempo para concentrarse en su labor principal, ofrecer mayor seguridad y disminuir el contacto físico, Wildor Gutiérrez fundó Whipay, un marketplace B2B que conecta a mayoristas y productores con el sector horeca (hoteles, restaurantes, casinos).

“Cada uno de los productores o mayoristas tendrán un espacio digital donde podrán ofrecer sus productos y recoger información en tiempo real sobre la fluctuación de precios. Entonces, cuando uno entra a la plataforma es como si estuviese en el mercado mayorista viendo segundo a segundo cómo el precio de la mandarina, el pescado o la cebolla va variando. Así se puede ofertar a precios competitivos y comprar sabiendo cómo está el mercado”, explica Gutiérrez.

Los usuarios del marketplace pueden optar, además, por el servicio logístico de Whipay, que cuenta con una red de transportistas y estibadores, para así integrar la cadena de abastecimiento. El servicio funciona

bajo un sistema de geolocalización, en el que se puede rastrear el pedido de productos en tiempo real.

Las metas

Actualmente Whipay está en fase de pruebas con 20 mayoristas y unos 35 compradores. En julio iniciará operaciones reales, luego de haber cerrado, en febrero, una ronda pre seed por US$ 100,000 —bajo una valorización de US$ 1 millón— que permitió perfeccionar la tecnología de la plataforma. A mediados del 2022 Whipay abrirá una segunda ronda de inversión.

Según Gutiérrez, el mercado mayorista mueve aproximadamente entre US$ 1,700 y US$ 1,800 millones al año. La meta para el cierre del 2022 es obtener un 20% del mercado total, lo que significa registrar ventas anuales por US$ 10.87 millones.

“Captar el 20% del mercado significaría tener casi 2,300 puntos de venta, es decir, casi 2,000 mayoristas registrados”, agrega el cofundador y CEO de Whipay.

Gutiérrez adelanta que también espera operar en México, Colombia y Chile, por ser mercados similares al peruano y que aún no están digitalizados.