Elon Musk sale una vez más del club de los US$ 200,000 millones. Musk, la persona más rica del mundo, vio cómo su fortuna se redujo el martes en un 5.4% a US$ 192,700 millones por una caída de casi 7% en las acciones de Tesla Inc.

Las pérdidas del fabricante de automóviles eléctricos superaron las del índice S&P 500 general, que cerró el día con una caída del 0.8%.

Si bien la riqueza de Musk está en el nivel más bajo desde el 26 de agosto, el cofundador de Tesla sigue siendo fácilmente el más rico del puñado de personas con un valor de al menos US$ 100,000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Jeff Bezos, de Amazon.com Inc., ocupa el segundo lugar con US$ 127,800 millones.

Musk, de 50 años, cayó por última vez por debajo del límite de los US$ 200,000 millones en marzo. Pero los mercados rápidamente registraron un repunte, elevando su patrimonio neto a US$ 288,000 millones el 4 de abril, según el índice de riqueza.

Ese fue el mismo día en que Musk reveló que había adquirido alrededor del 9% de la plataforma de redes sociales Twitter Inc.

Días después, lanzó una oferta pública de adquisición y finalmente obtuvo la aprobación de la junta, pero las dudas sobre la adquisición han aumentado en medio de una caída de las acciones tecnológicas que ha arrastrado a la baja los valores de ambas compañías.

Musk comentó a principios de este mes que el acuerdo quedaría en pausa hasta que Twitter presentara pruebas públicas sobre la cantidad de cuentas en la plataforma controladas por bots. Twitter mantiene que la compra avanza según lo planeado.