Elon Musk está en conversaciones para recaudar suficiente capital y financiamiento preferencial para la compra propuesta de Twitter Inc. para invalidar la necesidad de un préstamo de margen de US$ 6,250 millones vinculado a sus acciones de Tesla Inc., según personas con conocimiento del asunto.

Los asesores del multimillonario, encabezados por Morgan Stanley, han comenzado a solicitar manifestaciones de interés de inversionistas potenciales por hasta US$ 6,000 millones en financiamiento de capital preferente, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir una transacción privada.

Musk originalmente había preparado un préstamo de margen de US$ 12,500 millones. Sin embargo, ese préstamo se redujo a la mitad a US$ 6,250 millones, después de que dijera la semana pasada que había asegurado US$ 7,100 millones en compromisos de capital de inversionistas que incluyen a Larry Ellison, Sequoia Capital, Qatar Holding y el príncipe saudí Alwaleed bin Talal, quien también incorporó sus acciones de Twitter al acuerdo. Desde entonces, ha recibido compromisos por otros US$ 1,000 millones en capital y se habla de más, dijo una de las personas.

Eso, además del financiamiento preferente, sería suficiente para eliminar el préstamo de margen, lo que reduce el riesgo de la compra tanto para Musk como para sus prestamistas. También aliviaría la presión sobre las acciones de Tesla, que han caído más de un 25% desde que el director ejecutivo de la compañía anunció su deseo de comprar Twitter, lo que avivó la preocupación entre los inversionistas de que podría reducir aún más su participación en el fabricante de vehículos eléctricos.

El capital preferente puede tener un vencimiento a 20 años e incluir una característica que permita pagar intereses en especie a una tasa del 14%, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas dado que se trata de una transacción privada. Esa tasa de interés se incrementaría en 75 puntos base en el séptimo, octavo y noveno año, agregaron. El financiamiento puede estructurarse alternativamente con una tasa de interés de 10% y warrants, dijo una de las personas.

Los términos y el tamaño del financiamiento no están finalizados y podrían cambiar. Musk puede bloquear cualquier transferencia de acciones preferentes, dijeron algunas personas.

Un representante de Musk no respondió a las solicitudes de comentarios. Un representante de Morgan Stanley declinó realizar comentarios.

Firmas como Apollo Global Management y Sixth Street ya están discutiendo su participación en el financiamiento preferente, informó Bloomberg a principios de esta semana.

Musk es la persona más rica del mundo con un patrimonio neto de US$ 216,200 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, aunque gran parte de esa fortuna no es líquida.