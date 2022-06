La selección peruana de fútbol define en una semana su pase al Mundial Qatar 2022, con ello no solo será la clasificación del equipo nacional, sino genera un movimiento comercial en el Perú, uno de ellos en artículos deportivos, souvenirs y otros productos complementarios que se comercializan en Mesa Redonda.

El presidente de la Asociación de Importadores Medianos del Perú (Aimpe) de Mesa Redonda, Roberto Díaz, indica que los importadores ya tienen identificado a los fabricantes solo para firmar las órdenes de compra y definir la cantidad de productos que traerán al Perú.

“Ya tenemos la experiencia del Mundial de Rusia 2022, hay muchos productos que no se pudieron adquirir para el mercado peruano, pero ya estamos más preparados”, expresó.

Estima que, con las órdenes de compra, en setiembre ya deberían tener los productos en el Perú para la comercialización en todo el país.

Roberto Díaz espera que en esta ocasión ni Digesa ni Aduanas compliquen las operaciones de descarga de productos, dado que estamos en un proceso de reactivación.

Expectativas

Dado que el Mundial Qatar 2022 será hacia fines de noviembre en medio de la Campaña Navideña, indica que las expectativas de ventas son altas y podrían representar casi un 20% de las ventas por campaña.

“En caso de que Perú no clasifique igual hay interés por los productos vinculados al mundial de fútbol, pero la cuota podría ser de un 5% y no de 20% como se estima”, expresó.

Ya no se habla de souvenirs sino de regalos vinculados a la selección peruana, muchos de ellos con tecnología o diseños únicos.

“En China ya se tienen productos con músicas relacionados con el Mundial Qatar 2022″, dijo.

Fabricantes y ferias

En algunos casos los importadores vienen adquiriendo equipos para la impresión de diseños de algunos productos que lo traen en “blanco”.

“No son muchos, pero ya están trayendo sus máquinas de impresión”, remarca.

Alrededor de Mesa Redonda son más de 2,000 los importadores que buscan ponerse la camiseta de la selección en los negocios.

Así, indicó que coordinarán con la Municipalidad de Lima para la realización de una feria con la llegada de los primeros productos para mostrar las novedades que puedan ser adquiridos al interior del país.

Fletes

En relación con los fletes y los tiempos de importación, el representante de Mesa Redonda dijo que en las últimas semanas se ha dado una tendencia de retroceso en el valor de los fletes de importaciones, pero hay temores que el alza del petróleo pueda seguir afectando.

“Antes de la pandemia importar un contenedor costaba alrededor de US$ 2,000, pero subió hasta US$ 25,000 y ya está alrededor de US$ 11,000″, indicó.

Si bien por un lado hay un alza de precios del petróleo, también hay una menor demanda de contenedores por los problemas que ha reportado en China a raíz del rebrote del COVID-19.

Roberto Díaz espera que los márgenes que tiene las navieras no puedan afectar el precio final y que el valor se mantenga o siga con su tendencia a la baja.