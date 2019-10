El multimillonario mexicano Carlos Slim fustigó este miércoles a sus competidores, la estadounidense AT&T y la española Telefónica, presuntamente por no invertir ni ofrecer servicios de calidad y en cambio exigirle a una de sus empresas un subsidio.

A las firmas destacadas en el mundo en telecomunicaciones, Slim también las acusó de “andar perdidos” y señaló sus malas decisiones.

“Tenemos de competidores a AT&T, el más grande del mundo, y a Telefónica, que es el más grande de Iberoamérica, que en lugar de invertir, aunque dicen que invierten mucho, invierten poco y en lugar de invertir, competir en el mercado, lo hacen en la prensa, en los medios y haciendo ‘lobbying’”, dijo Slim en conferencia de prensa.

Señaló que ambas firmas dicen “barbaridades y se meten donde no es” y dijo que AT&T fue su socio durante 25 años: “Los conocemos bien” pero ahora “insisten en que Telcel los subsidie”.

El magnate recordó que hubo una decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) de México sobre una legislación acerca de la interconexión que lo obligaba a no cobrar por la terminación de las llamadas de usuarios de otras compañías, pero sí a pagarle a ellos cuando ocurriera lo opuesto, acción identificada como la tarifa cero de interconexión.

“Nosotros ganamos el amparo pero no nos pagaron y lo que quiere AT&T, la empresa más grande del mundo y que debe US$ 190,000 millones, es que le demos 20 o 25 millones de dólares de subsidio que porque con eso se facilita la competencia en la interconexión”, apuntó.

Slim, de 79 años, dijo que en la firma estadounidense “no saben ni por donde andan” y señaló que en lugar de estar pensando en que Telcel lo subsidie, como según él ha sido estos últimos 4 o 5 años, “debería estar invirtiendo, dando servicio con calidad y compitiendo en el mercado, pero dicen que porque somos grandes le demos un ‘cachito’ (del mercado)”.

Expuso que este año las inversiones de Telcel y Telmex estarán aumentando de manera sustancial, en el orden de 40,000 millones de pesos (unos US$ 2,082 millones) y a sus competidores les están ofreciendo que no use radiobases y que renten las de Slim y el roaming, un servicio que permite utilizar el móvil en el extranjero.

Precisó que si ambas empresas quieren competir “deben preocuparse por invertir y atender al mercado”.

Slim relató que cuando llegó la interconexión cero, que fue en el 2017, para diciembre del 2018 ambas empresas creyeron que cobrar cero contra 20 y 30 centavos era hacer competencia, y según él, no fue así sino por el contrario.

“Telefónica bajo su Ebitda 60 % en dos o tres años y AT&T en lugar de perder 100% perdió 150% más y en total perdió 250%, eso fue lo que lograron con su conexión cero, esto según un reporte de Merryl Lynch”, contó Slim.

Dijo que echarle la culpa a Telcel es “irracional” y que en todo caso la estadounidense AT&T ha tenido la culpa en su caída en México porque ha tenido tres directores en cinco años.

Este día, el multimillonario mexicano dijo que su Fundación ha destinado más de 946 millones de pesos (US$ 49.2 millones) a tareas de reconstrucción de viviendas, escuelas y hospitales dañados por el sismo del 19 de setiembre del 2017 en México.

Explicó que ese dinero proviene de donativos de 412 millones de pesos (US$ 21.4 millones) que con su aportación de “cinco por uno” -una estrategia por la que el magnate multiplicaba el aporte realizado por cada mexicano- se convirtieron en 2,474 millones de pesos (US$ 128.8 millones).

Y con intereses ganados de 366 millones de pesos (US$ 19 millones) el total llegó a 2,800 millones de pesos (US$ 145.8 millones).