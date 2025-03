Telefónica del Perú (TdP), que opera bajo la marca de Movistar, ha convocado a la asamblea general del Cuarto Programa de Bonos corporativos de TdP en el marco de su proceso concursal ante Indecopi ¿Cuál serán los puntos claves de la agenda?

En un comunicado remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), reportó que las reuniones se celebrarán el 24 y el 31 de marzo de 2025 en San Isidro (Lima).

Dicho programa fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV en abril de 2006, con un monto autorizado de hasta US$ 450 millones.

Estos bonos estaban respaldados únicamente por la garantía genérica del Emisor. No obstante, en la actualidad, dicho programa no se encuentra vigente, por lo que no es posible realizar nuevas emisiones bajo este esquema.

¿Por qué se convoca a una Asamblea?

En la asamblea, TdP informará a los bonistas sobre el estado financiero de la empresa y se responderán sus preguntas relacionadas con el procedimiento concursal solicitado ante Indecopi y el hecho de importancia reportado a la SMV con fecha 27 de febrero de 2025.

Asimismo, se discutirá un reciente "Evento de Incumplimiento" en relación con los bonos emitidos en el Cuarto Programa de Bonos.

“Informar sobre el reciente Evento de Incumplimiento configurado bajo el literal F) del numeral 8.1 del Contrato de Emisión, con la finalidad de adoptar los acuerdos a que hubiere a lugar, en el marco de lo dispuesto en el literal A) del numeral 8.2.”, indicó la firma.

Por último, se votará sobre la delegación de facultades al representante de los obligacionistas (bonistas) para coordinar, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la asamblea general en relación al punto anterior.

Cabe señalar que, el 10 de febrero, a través de otro Hecho de Importancia, se informó que BanBif, en su calidad de representante de los tenedores de bonos TdP, había convocado a una asamblea para los días 13 y 18 de marzo.

En dicha reunión, Telefónica del Perú comunicaría a los bonistas del Primer Programa Privado de Bonos sobre el reciente “Evento de Incumplimiento”. Sin embargo, no se brindaron detalles específicos sobre la naturaleza de dicho incumplimiento que motivó la convocatoria.