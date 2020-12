Morgan Stanley planea trasladar activos por cerca de 100,000 millones de euros (US$ 120,000 millones) a Fráncfort, sumándose a otros bancos de Wall Street que están retirando negocios del Reino Unido.

El banco estadounidense espera transferir la mayor parte de los activos en el primer trimestre del próximo año, cuando probablemente haya expirado el período de transición para la retirada de Gran Bretaña de la Unión Europea, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los activos se trasladarán a la filial Morgan Stanley Europe SE, con sede en Fráncfort, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que se trata de información privada.

Una portavoz de Morgan Stanley declinó hacer comentarios.

En los últimos meses, los negocios se han estado trasladando de Londres a la Unión Europea a medida que el período de transición de Gran Bretaña se acerca a su fin sin un acuerdo de servicios financieros a la vista.

Ello alimenta las preocupaciones entre algunos financieros del Reino Unido de que la posición dominante de Londres se erosionará gradualmente en los próximos años a medida que se materializa la realidad del Brexit, lo que frenará una de las industrias más importantes del país.

La medida de Morgan Stanley es acorde a los esfuerzos de otros bancos estadounidenses, tales como JPMorgan Chase & Co. o Goldman Sachs Group Inc., que quieren reforzar sus operaciones en la UE ante el Brexit. Los prestamistas no alemanes están trasladando 400,000 millones de euros de activos al país para fin de año, más del doble de su balance total allí, dijo el Bundesbank.

Los cambios, que para JPMorgan incluyeron 200,000 millones de euros en activos y 200 empleados, son solo la “primera ola”, dijo Dorothee Blessing, codirectora de la unidad de banca de inversión europea de la firma, en septiembre.

Morgan Stanley ya ha trasladado personal de Londres a varias localizaciones de la UE, entre ellos Madrid y Milán, y abrió una sede de negociación en París en el 2018.

El banco, que tiene más de 5,000 trabajadores en Londres, actualmente emplea a unas 350 personas en Fráncfort. La entidad tenía 14,000 millones de euros en activos a finales del 2019.

El año pasado, el banco se trasladó al bloque de edificios en Fráncfort conocido como Omniturm. Ha arrendado oficinas que pueden acomodar hasta 600 empleados.

Otros bancos que están reforzando las operaciones en el centro financiero de Alemania incluyen Citigroup Inc., UBS Group AG y Standard Chartered Plc.

Asimismo, Goldman se ha sumado a Morgan Stanley para abrir una plataforma bursátil en París, mientras que la plataforma Turquoise Europe entró en funcionamiento en Ámsterdam el 30 de noviembre. La consultora EY dijo en un informe de octubre que los 7,500 puestos y 1.2 billones de libras (US$ 1.6 billones) en activos que se han trasladado hasta ahora podría ser solo el comienzo. Espera más cambios de personal y activos una vez que finalice oficialmente el período de transición del Reino Unido.

“Habrá un cambio significativo”, señaló Mairead McGuinness, comisaria europea de servicios financieros, a los políticos irlandeses el miércoles. “Tenemos que preguntarnos si queremos depender demasiado de la City of London en lo que respecta a todo el sector financiero”.