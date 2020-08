La crisis económica ha golpeado duramente los bolsillos de los peruanos, que ahora tienen menos dinero para destinar a ciertos gastos, como los servicios de salones de belleza, lo que dificulta la recuperación de este sector. Este nuevo contexto ha impulsado a Montalvo Group a acelerar la salida al mercado de su cadena de peluquerías de bajo costo llamada “Be Love by Montalvo”.

“Es un proyecto en el que venimos trabajando ya un cierto tiempo, pero que se aceleró por la situación actual. Creemos que este formato es lo que necesitamos en la situación actual. Hemos abierto estos locales para tratar de acercarnos un poco más al público mayoritario y ser más cercanos en costos a la realidad de la economía peruana”, detalló a Gestion.pe Víctor Hugo Montalvo, gerente general de Montalvo Group.

Recientemente, el grupo abrió cuatro salones de belleza de este formato de menor costo en Zárate (San Juan de Lurigancho), San Martín de Porres, Bellavista (Callao) y Magdalena del Mar. Proyecta abrir otros cuatro locales de “Be Love” en el interior del país antes del cierre del año, que se ubicarán en Piura, Chiclayo, Ica y Arequipa.

A diferencia de un local de Montalvo Salón & Spa, que implica una inversión de como mínimo US$ 100 millones, los locales abiertos bajo el nuevo formato, principalmente destinado a las mujeres, implican una inversión de entre US$ 30,000 y US$ 40,000 cada uno.

Estos nuevos locales brindan atención en servicios relacionados con el cuidado del cabello y las manos, a diferencia de los locales tradicionales del grupo, que también tienen spa y brindan otros servicios más amplios. “Los salones Be Love son más funcionales y prácticos”, comenta.

Tras la reciente salida al mercado de esta línea de salones de belleza, el grupo ha recibido tres solicitudes de franquicia de “Be Love”, sin embargo Montalvo considera pertinente esperar hasta diciembre, cuando la situación del sector esté mejor, para conceder los derechos de uso de la nueva marca.

El grupo dedicado a la belleza y el cuidado personal cuenta con 56 establecimientos de Montalvo Salón & Spa, de los cuales 11 son franquicias y 16 de Montalvo for Men y 15 institutos de educación técnico productiva en el país.

Para este año estaba prevista la apertura de cinco nuevas sedes del Montalvo Institute, en Puente Piedra, Huancayo, Cajamarca, Pucallpa y Tacna, sin embargo esta inversión que bordea el millón de dólares quedó suspendida hasta el 2021.

“En el 2021 esperamos abrir los cinco locales, apenas cambie la situación”, indicó Montalvo.

Recién desde la primera semana de julio dichos institutos, cuyas clases son prácticas en un 70%, han podido retomar sus actividades en los talleres, tras implementar los protocolos de bioseguridad exigidos. Así, ahora imparten clases semipresenciales, puesto que el 50% de ellas se realiza de manera virtual.

Al iniciar la pandemia, el alumnado del instituto se redujo al 4% y ahora se encuentra en un 20%. Para los próximos dos meses, espera contar con el 50%. “Muchos han dejado de asistir a clases por problemas económicos o por temor a contagiarse, debido a que las carreras que dictamos son fundamentalmente prácticas y necesitan de la presencia del alumno, pero esperamos que esto se vaya regularizando en los próximos o tres meses”, sostuvo Montalvo.