Es por ello que la mayor oferta de nuevas viviendas en Miraflores y Barranco se concentra en las zonas cercanas a sus malecones, indicó la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Actualmente todo el distrito de Miraflores cuenta con una oferta de 4,212 unidades inmobiliarias nuevas. Mientras que en Barranco la oferta es de 1,073 inmuebles, reporta ASEI.

“Alrededor del 70% de toda esa oferta se encuentra en las zonas más pegadas al litoral, pues las zonas con vista al mar son las más apreciadas”, señala Miguel Díaz, gerente de la División de Negocios de ASEI.

Agrega que hay espacio para que la oferta siga aumentando en estas zonas. “Por ejemplo, en Barranco, en las Avenidas San Martín y El Sol existen varios proyectos. Hay espacio para seguir creciendo”, anota Díaz.

Diferencia de precios

Como es de esperarse, el vivir en estas zonas cercanas al litoral tiene un costo mayor, incluso respecto a otras zonas del mismo distrito.

Así, el último reporte de la portal Urbania, con datos a agosto del 2022, muestra que los precios de venta en la zona sur de los malecones de Barranco, denominado ‘Barranco Cultural’, alcanza los S/ 10,349 por m2 en promedio, un 21% más respecto a los S/ 8,511 por m2 en promedio que cuestan los inmuebles en la zona denominada ‘Barranco Tradicional’, limítrofe con Surco.

Lo mismo ocurre en el caso de Miraflores, donde en la zona del malecón limítrofe con San Isidro se registra un precio de S/ 9,135 por m2 en promedio, mientras que en la zona de Miraflores denominada ‘Aurora’, entre Surquillo y Surco, el precio es de S/ 7,798 por m2, es decir, un 17% menos.

Incluso si se hace un zoom en las zonas aledañas a los malecones, también se encuentran diferencias considerables de precios entre los proyectos que se ubican al borde del malecón, en comparación a las calles aledañas.

El precio mínimo de un departamento al borde del malecón se ubica entre los US$ 400,000 a US$ 500,000, refirió Xavier Barrón de Olarte, Gerente General de Aurora Grupo Inmobiliario.

“Esto pues el precio del terreno en el mismo malecón es más caro, y los parámetros permiten construir a partir de 150 metros cuadrados. Pero si te mueves a una o dos cuadras hacia adentro sí permiten construir departamentos más pequeños y con ello los precios bajan″, indica el ejecutivo.

Hacia los próximos meses, estima que las zonas aledañas a los malecones tendrán mayor potencial de crecimiento, no solo porque hay más posibilidades de encontrar terrenos para construir, sino porque la demanda de los inmuebles de alto valor se ha visto resentida por la incertidumbre política.

“Los desarrolladores están mirando más las zonas aledañas a los malecones, pues hay una demanda más dinámica. En el caso de los propios malecones, el público con capacidad para gastar más de US$ 500,000 por ahora muchos prefieren no hacerlo por el ruido político, por eso este segmento no está muy ágil”, refirió Barrón de Olarte.

Inversiones y alquileres

Por otro lado, una tendencia que resalta en los últimos años es el incremento de las compras con fines de inversión, indica Miguel Díaz, de ASEI.

Señala que entre el 20% a 25% de las compras son con fines de inversión, sobre todo en Barranco. “Allí predomina la compra de departamentos de entre 40 m2 a 60 m2. Son rentados a parejas jóvenes y roommates”, apuntó Díaz.

Por su parte Xavier Barrón de Olarte refirió que el mercado de alquileres en las zonas de los malecones sigue dinámico. “La demanda de alquileres se mantiene, pues la zona es muy atractiva para vivir”, anotó.

