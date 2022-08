Los ingresos de Minsur en el 2T22 fueron de US$ 493.4 MM (+116.9% a/a), respaldados tanto por la mejor cotización del estaño (+18.8% a/a) y el oro (+3.3% a/a), como por el mayor volumen vendido de estaño (+24.0% a/a), contrarrestando el ligero retroceso en el precio del cobre (-1.4% a/a). Así, la contracción de la actividad manufacturera en China, las menores expectativas de crecimiento económico global y el fortalecimiento del dólar, fomentaron el retroceso en la cotización del metal rojo durante el último trimestre.

En esa línea, la utilidad neta de Minsur avanzó en 119.4% a/a y alcanzó los US$ 124.2 MM en el 2T22 (vs. US$ 56.6 MM en el 2T21), principalmente debido a los mejores resultados operativos, que compensaron los incrementos en costos de producción y los mayores gastos administrativos por servicios de consultoría y gastos de personal.

Asimismo, durante el trimestre se presentó un mayor gasto por exploraciones y un beneficio non-cash por impuesto a las ganancias diferido, resultado de las proyecciones de tasas efectivas contables. El EBITDA de Minsur se incrementó en 137.0% a/a y se ubicó en US$ 289.8 MM, registrando un margen de 58.7% (vs. 53.8% en el 2T21), favorecido por los mejores ingresos del trimestre.

El CapEx se incrementó en 19.0% a/a, al registrar US$ 85.4 MM, en gran parte por las mayores inversiones de sostenimiento en Taboca (estaño, niobio y tantalio) y Mina Justa (cobre), que fueron parcialmente compensadas por menores inversiones de expansión en Mina Justa durante el trimestre. También continúan las actividades de mantenimiento en las unidades de San Rafael, Pisco y Pucamarca.

Intéligo SAB considera que los resultados de Minsur podrían verse impactos durante el 2S22 por los riesgos geopolíticos vigentes, las interrupciones en las cadenas de suministro y la incertidumbre respecto al crecimiento mundial. De otra parte, se espera que la minera continúe mejorando sus resultados operativos, en la medida que Mina Justa incremente su nivel de operación y se logre un esquema de costos más eficiente.