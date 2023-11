A partir de 2024, Hochschild Mining -con operaciones en Perú y otros países de Sudamérica- se centrará en su negocio de metales preciosos y buscará aumentar la producción y reducir los costos. Así, proyectó un volumen de entre 343,000 y 360.0000 onzas equivalentes de oro en el próximo año, con costos de sostenimiento totales de entre US$ 1,510 y US$ 1,550 por onza que incluyen US$ 45 millones de gastos de capital diferidos.

De esa manera, la compañía elevaría su producción respecto a lo estimado recientemente para el 2023 (entre 289,000 y 303,000 onzas equivalentes de oro), con costos de entre US$ 1,490 US$ 1,580 por onza.

“Hoy, el equipo directivo de Hochschild y yo nos complace presentarles un nuevo negocio de metales preciosos que, basado en nuestros activos principales, se prevé que generará un crecimiento de la producción y reducciones de costos en los próximos años”, comentó el director general de Hochschild Mining, Eduardo Landín.

Asimismo, destacó que la mina Inmaculada (Ayacucho) -que recibió la luz verde para la extensión de su vida útil en agosto último- proporciona una base sólida y sostenible para el largo plazo. Además, mostró su entusiasmo por la primera producción en los próximos meses de la nueva mina Mara Rosa (Brasil) y el potencial en el nuevo depósito Royropata (Ayacucho).

“Con un enfoque disciplinado en la asignación de capital y nuestro enfoque ESG, la estrategia clara establecida hoy generará fuertes retornos para los accionistas en el futuro cercano”, expresó, en un evento ante inversionistas.

Para el 2025, la compañía apunta a una producción de entre 340,000 y 375,000 onzas de oro equivalente y costos que se reducirán a entre US$ 1,300 y US$1,400 por onza.

El futuro de Inmaculada y Mara Rosa

Entre otras proyecciones, Hochschild Mining afirmó que su operación insignia de oro y plata Inmaculada queda libre de riesgos tras la reciente aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental Modificada (MEIA). Así, su producción anual futura sería como mínimo de 200,000 onzas, con costos a la baja en el 2025.

Por su parte, el proyecto Mara Rosa se pondrá en operación en el primer trimestre de 2024, cumpliendo los tiempos estimados. Para el 2024, dicha mina producirá entre 83,000 y 93,000 onzas de oro, con costos de entre US$ 1,090 y US$ 1,120 por onza.

En tanto, el nuevo depósito Royropata -en la operación de Pallancata (Ayacucho)- entregará más de 100,000 onzas adicionales por año a partir de 2027.

Inversiones

En una estrategia disciplinada de asignación de capital, Hochschild Mining anunció que el presupuesto del 2024 será de entre US$ 171 millones y US$ 178 millones para gastos de sostenimiento y desarrollo. En detalle, el presupuesto restante para gastos de capital del proyecto Mara Rosa será US$ 10 millones.

Para exploración brownfield (en las operaciones actuales) en el 2024, la empresa US$ 33 millones.

Y por unidad minera, Inmaculada concentrará el mayor monto de la inversión (entre US$ 133 millones y US$ 136 millones).

