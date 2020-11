Las mineras de cobre y las fundiciones están acordando tardíamente los cargos por procesar el concentrado para el próximo año, dijeron tres fuentes con conocimiento de las conversaciones, y mientras las fundiciones buscan una renovación las mineras apuntan a un mercado al contado ajustado.

Las mineras pagan a las fundiciones cargos por tratamiento y refinación (TC/RC) para procesar el concentrado de cobre en metal refinado.

El primer acuerdo entre una importante minera de cobre y una fundición china en la temporada anual suele ser durante las negociaciones de noviembre y sirve como punto de referencia para el próximo año.

Para el 2020, la china Jiangxi Copper y Freeport-McMoRan Inc la fijaron en US$ 62 la tonelada y 6.2 centavos la libra. La unidad indonesia de Freeport opera Grasberg, la segunda mina de cobre más grande del mundo.

Sin embargo, los cargos por tratamiento al contado, que caen cuando el mercado de concentrados se contrae, se encuentran ahora en un mínimo de ocho años de US$ 50.50 la tonelada.

“Las fundiciones están apuntando a un acuerdo en la parte baja de US$ 60 y las mineras proponen la parte media de US$ 50”, dijo una fuente involucrada en las discusiones, que no quiso ser identificada.

Una segunda fuente, que trabaja para una compañía minera y que también se negó a ser identificada, aseguró que ambas partes estaban separadas por más de US$ 10 en los cargos.

La chilena Antofagasta y Freeport -que no respondió pedidos de comentarios- suelen ser los primeros en acordar los cargos.

Sin embargo, una tercera fuente involucrada en las conversaciones dijo que el problema para Freeport es que el concentrado de Grasberg correrá el riesgo de exceder el contenido máximo permitido de flúor de 1,000 partes por millón, o 0.1%, en el mayor consumidor de cobre, China.

“Grasberg producirá mucho más, pero los concentrados tienen un alto contenido de flúor”, dijo la fuente, agregando que la impureza química esencialmente limita los destinos del concentrado de Grasberg. “Eso los coloca en una posición negociadora más débil”.