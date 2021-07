El director ejecutivo de Microsoft Corp., Satya Nadella, aseguró que la compañía “está en el lado correcto de la historia” en los debates antimonopolio sobre si las grandes empresas de tecnología abusan de la privacidad de los usuarios y aplastan a la competencia.

Si bien el Congreso y los reguladores estadounidenses se han enfrentado con Facebook Inc., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Apple Inc. por sus prácticas comerciales, Microsoft no ha recibido el mismo tipo de escrutinio en más de 20 años, después de que fuera demandada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre cuestiones antimonopolio.

La empresa de software “se asegura” de que la privacidad del usuario y la seguridad en Internet estén entre sus principales prioridades para los productos “y luego, si hablamos de competencia, solo se necesita ir y hablar con las personas que están invirtiendo mucho capital y realizando muchas fusiones y adquisiciones para competir con Microsoft”, dijo Nadella el miércoles en una entrevista con Bloomberg Television.

Durante la entrevista, el CEO de Microsoft también habló sobre las amenazas a la seguridad cibernética, el futuro del trabajo remoto y la rivalidad de la empresa con Google de Alphabet.

“Tenemos otra pandemia real, que es una pandemia cibernética”, indicó. “El nivel de ataques sin duda ha aumentado, pero también ha aumentado la necesidad de que nuestra respuesta sea de primer nivel. Solo tenemos que mejorar como industria”.

Nadella también discutió las tensiones con Google, luego del final de un alto al fuego de cinco años entre las dos compañías, que acordaron mutuamente no impulsar los esfuerzos legales de cabildeo entre sí. Nadella dijo que “siente mucho respeto” a Google y su liderazgo.

“Estamos haciendo todo lo posible para competir contra un liderazgo colosal en ese espacio”, dijo sobre las ventas de publicidad digital, lideradas por Google y Facebook.

Nadella tocó el tema de la política de trabajo desde casa de Microsoft, enfatizando en la importancia de la flexibilidad y adaptación a las “nuevas expectativas” a raíz de la pandemia de coronavirus. Habló con Bloomberg Television después de aparecer en la conferencia Inspire para socios de Microsoft, donde la compañía entre sus anuncios dio a conocer una versión de Windows basada en la nube dirigida a trabajadores remotos.

“Realmente pensaremos en políticas a largo plazo basadas, francamente, en tener todos esos datos detrás de nosotros porque, de lo contrario, creo que estamos tratando de salir adelante y estamos siendo demasiado dogmáticos”, dijo.