El propietario de Michael Kors y Jimmy Choo dice que los precios en ambas marcas aumentarán durante los próximos meses a medida que la compañía evita los importantes descuentos que han afectado los ingresos en el pasado.

“Estamos aumentando los precios de Michael Kors”, dijo John D. Idol, director ejecutivo de Capri Holdings Ltd., que también es propietaria de Versace. “Vamos a subir los precios de nuevo para la temporada de primavera el próximo año; los precios subirán considerablemente. Y también para Jimmy Choo”.

El tema es delicado para las marcas de lujo: Kors y marcas rivales como Coach y Kate Spade están tratando de aumentar los precios de sus bolsos y accesorios mientras se deshacen de los descuentos y promociones, que en los últimos años aumentaron el volumen pero erosionaron las ganancias y la rentabilidad. Vender mercadería a precio completo se considera el sello distintivo de una marca de alta gama.

“En los últimos años, Michael Kors ha estado trabajando para volver a elevar su marca y demostrar a sus clientes para que no tiene que ser todo para todos”, dijo Simeon Siegel, director gerente de BMO Capital Markets. “Ese ha sido el punto de inflexión para esta marca”.

Las acciones de Capri subieron el viernes hasta un 16%, la mayor cantidad desde noviembre, después de que la empresa elevó su pronóstico de ingresos y registró ventas que excedieron las proyecciones de los analistas.

Idol dijo a los analistas durante la llamada que Capri no tenía planes para grandes descuentos.

“No me importa si nuestros competidores lo hacen, no importa. No tenemos el inventario para hacerlo. Entonces no sucederá”, señaló. “Y no solo eso, simplemente ya no queremos hacerlo”.

Capri informó un inventario neto de US$760 millones al 26 de junio, una disminución de 20% en comparación con el año anterior.

Las marcas de lujo se están beneficiando a medida que los consumidores continúan derrochando después de generar ahorros durante la pandemia.

Aún así, Idol fue muy cauteloso dada la incertidumbre sobre las nuevas variantes de COVID-19.

“La variante delta se está extendiendo, por lo que creo que probablemente ralentizará algunas de nuestras expectativas en torno a la recuperación tan rápido como nos hubiera gustado ver”, dijo. “Pero, por otro lado, vemos que América del Norte va mucho más rápido de lo que esperábamos. Vemos también fuerza en China”.