Interjet, la aerolínea mexicana que reconoció dificultades financieras en una presentación judicial el año pasado, está generando preocupación entre sus arrendadores al poner a tierra cuatro de sus aviones Airbus SE.

La compañía dice que los aviones están siendo sometidos a un “mantenimiento significativo” y que dos de ellos serán devueltos a los arrendadores mientras se prepara para agregar nuevos aviones a su flota. Según datos recopilados por rastreadores de vuelos en línea, tres de los 44 aviones Airbus A320 de Interjet no han volado desde al menos octubre. Uno de sus ocho nuevos modelos A321neo ha estado en tierra desde noviembre.

“Tenemos una excelente relación con nuestros arrendadores. Con algunos de ellos trabajamos en la reestructuración de condiciones actuales de arrendamiento”, dijo la compañía en un correo electrónico.

Los aviones requieren mantenimiento frecuente. Pero incluso el programa más intensivo, el llamado chequeo D, por lo general tomaría solo alrededor de un mes, asegura Charles Horning, de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida. Tres de los aviones que Interjet ha puesto en tierra tienen una edad promedio de 18 años, mientras que el A321neo tiene un año y medio.

“Un año y medio sería muy temprano para un chequeo D”, afirma Horning.

La suspensión está alimentando la ansiedad entre los arrendadores de la aerolínea, dijeron personas familiarizadas con el asunto, quienes pidieron no ser identificadas porque los procedimientos son privados. Un arrendador sospecha que la tercera aerolínea más grande de México está utilizando las piezas de los aviones para mantener en funcionamiento otras aeronaves.

Interjet dijo que el trabajo que se estaba haciendo en los aviones Airbus era normal y que “nada tiene que ver” con una situación anterior en la que la compañía puso en tierra algunos aviones de fabricación rusa para usarlos como repuestos.

Aircastle Ltd y AerCap Holdings NV, los arrendadores que poseen los aviones Airbus en tierra, declinaron hacer comentarios.

‘Quiebra técnica’

ABC Aerolíneas SA, que opera como Interjet, es propiedad de los descendientes de un difunto presidente mexicano, Miguel Alemán Valdés. En funcionamiento desde 2005, la compañía ha tratado de hacerse un espacio entre el servicio completo de Grupo Aeroméxico SAB y las aerolíneas de bajo presupuesto.

La puesta en tierra de algunos aviones Airbus y la presión adicional de los arrendadores sugieren una profundización de los problemas financieros de Interjet, mientras busca cosechar las recompensas del creciente tráfico de pasajeros de México. En medio de una disputa fiscal con la Secretaría de Hacienda el año pasado, Interjet dijo en una presentación judicial que sus pérdidas acumuladas a lo largo de los años podrían interpretarse como una “quiebra técnica”.

En México, esa frase generalmente se usa para describir una situación en la que los pasivos superan a los activos. Interjet no ha solicitado protección contra los acreedores. La aerolínea luego tuiteó que no estaba en bancarrota técnica y dijo que la situación no afectaba sus operaciones.

La compañía dejó de presentar informes financieros el año pasado, diciendo que había pagado un préstamo que requería la divulgación pública.

La utilización de los aviones de Interjet contrasta con el uso que dan dos de sus rivales a sus flotas de Airbus. Los aviones de las aerolíneas de bajo presupuesto Volaris y VivaAerobus pasan unos días en tierra como máximo, según datos recopilados por FlightAware, Flightradar24 y Plane Finder.

Aviones rusos

La familia Alemán también está involucrada en una disputa legal por más de US$ 32 millones con Grupo Televisa SAB, la cadena más grande de México. En octubre, Televisa dijo que los Alemán aún no habían hecho el primer pago por un grupo de estaciones de radio que la familia había dicho que compraría a la cadena.

En el 2017, la aerolínea mantuvo cuatro aviones Sukhoi Superjet 100 en tierra debido a problemas de suministro con el fabricante ruso del modelo, que no tiene instalaciones de mantenimiento en América. Interjet utilizó los aviones puestos en tierra para usar los repuestos.

Los problemas con el avión de fabricación rusa ese mismo año redujeron gradualmente su utilidad, lo que provocó cancelaciones de vuelos y perjudicó la venta de boletos a medida que los viajeros perdían la confianza en la aerolínea, dijo Interjet en documentos judiciales del año pasado. De los 22 jets Sukhoi originales de Interjet, solo cuatro siguen activos, según muestran registros de vuelo.

Interjet dijo en el momento de la presentación que tuvo que detener los vuelos de hasta ocho aviones A320 debido a retrasos en el mantenimiento del motor.