Así lo señaló el gerente general de la compañía Augusto Céspedes, quien detalló que en lo que va del año, la cantidad de fibras (largas y extralargas) procesadas en sus plantas de los valles del Santa y Pisco aumentó en aproximadamente 30%, lo que ha significado apenas un incremento de 10% en sus ingresos por comercialización.

“Hemos mantenido la venta en un entorno de demanda lenta. Además, los precios bajaron considerablemente en comparación al año pasado. Y si bien no vamos a caer en facturación, tampoco tendremos un incremento importante”, reveló el representante.

En esa línea, Céspedes destacó que el año pasado, el algodón tangüis (fibras largas) se cotizó entre US$ 150 y US$ 170 el quintal a diferencia de este año, cuando estas fibras se redujeron a US$ 85 y US$ 100. Similar situación ocurrió con las fibras extralargas, cuyo precio en el 2022 osciló en US$ 240, en comparación a estos meses cuando estuvo alrededor de US$ 145. “Esto es el mercado interno, pero refleja un poco lo que ha venido pasando en el mercado internacional”, añadió el empresario.

A la fecha, la empresa ha logrado transaccionar aproximadamente 7,500 toneladas de fibras, siendo que 6,300 toneladas se quedaron en el mercado nacional y 1,200 fueron exportadas a países como India, China, Ecuador y Japón, cuyos mercados, a diferencia del peruano (que opta en mayor medida por la fibra larga), prefieren las fibras extralargas.

Perspectivas

El ejecutivo sostuvo que a partir de octubre se espera una reducción de la oferta de algodón, por lo que en adelante se proyectan mejores precios para la fibra. Esta situación estaría impulsada por una menor producción de algodón de la zona norte a consecuencia de los efectos del fenómeno El Niño.

“La preocupación está orientada hacia Lambayeque, porque empiezan a cultivar en setiembre y las lluvias podrían afectarlas si se dan de enero a marzo. En Piura, el impacto no será tanto, pues los productores adelantaron sus siembras y en estos meses empezarán a cosechar”, anotó.

Piura y Lambayeque representan aproximadamente el 20% del algodón que procesa la empresa. El resto de la materia prima es proveído por regiones del sur y de los valles de Santa, Huacho, Huaral.

Sobre las posibilidades de ampliar portafolio e ingresar a nuevos mercados como Turquía, Céspedes adelantó que dependerá del desempeño del último trimestre de este año y el primer semestre del próximo.

