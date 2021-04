La pandemia ha llevado a que los restaurantes tengan un 30% de aforo tanto en salón como en terraza. Sin embargo, bajo la coyuntura que vivimos muchos optan por consumir al aire libre. ¿Qué tan ventajoso puede ser esto?

Para Michel Seiner, socio gerente de Seinauer & Cía, dedicada a proyectos de gastronomía como Mercado28, sostiene que la terraza ha sido el punto clave para sobrellevar las ventas ya que el público percibe mayor seguridad al sentirse al aire libre.

Y una de las ventajas que puede verse es la renta. Con operaciones en Mercado 28 (Miraflores) y Mercado La Colonial (Callao), han aprovechado que las zonas que no son techadas originalmente son más bajas. “El pago del alquiler de la zona sin techar es menor, pero puedo vender más usando esos espacios”, dijo.

En cuanto a la implementación también puede ser menos costoso el usar la terraza. “En nuestro caso en Mercado28, totalmente al aire libre, puede estar por encima del millón de dólares, y he visto mercados o ferias parecidas a nosotros en provincias, y no deben haber gastado ni US$ 80 mil, todo depende de lo que quieras poner en el local”, anota Seiner.

Proyectos

Y como Mercado 28, en breve lanzarán el aplicativo de la marca, que sirve para recoger y pedir en la mesa.

La idea con ello es ganar capilaridad en los puestos, además de seguir con la estrategia de expansión.

Así, en los siguientes meses abren los del Mall Plaza Comas, Mall Plaza Arequipa (segundo semestre del año) y más adelante Mall Plaza Trujillo (segundo semestre del 2022), este bajo un concepto distinto y disruptivo. “Otro que se viene será en El Polo, que debe abrir en agosto, con un concepto similar al de Miraflores”, sostuvo.

EN CORTO

Aforo. En esta nueva normalidad, la ventaja de las terrazas, dice Michel Seiner, es que el aforo se llega prácticamente al tope por el plus del aire libre, a diferencia de los locales en salón que no llegan al tope. A ello se suma que han ampliado su oferta delivery, apoyados en los dark kitchen.