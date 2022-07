Cuando se estaba debatiendo ese texto (que reunía los proyectos de ley 714 y 2148), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se había mostrado en contra. Ahora, la cartera reitera su rechazo a esta pro-puesta que podría avanzar en el pleno del Parlamento.

Detalles

A través de un tuit, comentó que “una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario (al generar tres regímenes adicionales) e incentiva el “enanismo” empresarial y la informalidad”.

Agregó que la mayoría de empresas que son restaurantes y hoteles no son contribuyentes del IGV. Según estadísticas de Sunat, en el 2021 existían 114 mil contribuyentes en esos rubros, pero más del 50% estaban registrados en el RUS, régimen que no está afecto y no paga IGV.

Además, “la mayoría de restaurantes y hoteles tienen como clientes a la población local y no a turistas. Y a la fecha vendrían registrando niveles de facturación similares a los de prepandemia, lo que indicaría una recuperación del sector”. Cabe recordar que en su momento, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) se había mostrado a favor de la intención de reducir -o hasta exonerar- del IGV su sector.

Crédito fiscal

El MEF explica que el tratamiento tributario que los proyectos otorgarían al crédito fiscal del IGV, crearía incentivos a la facturación falsa, ya que daría a las facturas liquidez monetaria.

“Se estima que dicho proyecto tendría un costo fiscal de S/ 690 millones. Esta estimación no incorpora la cuantificación del incremento del fraude fiscal asociado a este proyecto”, argumentó en su cuenta de Twitter.

La claves