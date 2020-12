La pandemia del COVID-19 no solo impulsó la expansión del comercio electrónico, también aumentó la demanda de laptops de forma considerable. De mayo a la actualidad se estima un crecimiento del 40% que seguirá durante el primer semestre del 2021, debido a la prórroga del ‘home office’ y posible continuidad del ‘home schooling’.

Ante ello, las marcas más importantes del mercado peruano, Lenovo, HP y Asus vienen preparándose para seguir atendiendo las diversas solicitudes que continúan llegando, porque la tendencia de compra de estos productos se sigue manteniendo fuerte en todo el mundo.

Gestión.pe se comunicó con los directivos de las tres firmas a fin de conocer la actualidad del sector, hábitos de consumo y planes para sobrellevar este desafío con miras al 2021.

Cy Chen, gerente de desarrollo de Asus, señala que la demanda de laptops ha continuado alta en los últimos meses, por ello, aún no han logrado satisfacerla. El siguiente año continuarán aumentando su oferta para mejorar sus niveles de ventas. “Aún existen limitaciones en la disponibilidad de componentes, pero iremos optimizando los productos que traemos al Perú para satisfacer sus requerimientos”, dice.

En la segunda mitad de este año, Asus introdujo al mercado computadoras All In One (AIO) ordenadores que incorporan gran parte del hardware dentro del monitor, al cual solo se le necesita conectar el teclado y mouse. Esto con la idea de expandir su catálogo de productos. “En el 2021 continuaremos con ellos y la línea de productos Notebook”, dice Chen.

Por su parte, Ana Lorena Orezzoli, gerente de consumo de HP Perú, estima que el interés de compra de laptops y computadoras continuará durante el primer semestre del próximo año por la ampliación del teletrabajo.

“El incremento mundial ocasionó una falta de componentes para fabricar computadoras e impresoras. En el caso de HP, la compañía viene buscando un equilibrio y a la vez compromiso para lograr entregar los productos en los tiempos y formas más idóneos al mercado peruano”, explica.

Jaime Pomareda, gerente de Segmento Consumo en Lenovo Perú añade que actualmente los inventarios son itinerantes en el mercado y ello representa un reto en el actual contexto en que se vive.

Preferencias de consumo

La pandemia también trajo consigo cambios importantes en las preferencias al momento de elegir un ordenador. Pomareda cuenta que el consumidor peruano ha entendido que el trabajo no es el lugar donde va una persona, sino lo que hace día a día, sin importar el lugar donde se encuentre. A partir de esa premisa, se cambiaron los parámetros de consumo.

“Los consumidores se han inclinado por la búsqueda de rendimiento para realizar actividades relacionadas al trabajo remoto, como una cámara de alta resolución para video llamadas y con sistema físico de bloqueo, y al entretenimiento, como la lectura o visualización de películas en alta calidad. Además, requieren un procesador ágil capaz de múltiples funciones en simultáneo. En cuanto al diseño, existe una tendencia clara hacia lo delgado y liviano, con bordes de pantalla más delgados”, afirma.

La representante de HP menciona que se los peruanos están optando en su mayoría por Notebooks, y ordenadores para realizar teletrabajo y estudiar en casa. Acotó que otro importante cambio que se notó fue en el aumento de compras a través de plataformas digitales, que pasó del 13% al 50%.

Asus indica que después del coronavirus, los consumidores comenzaron a tomarle mayor importancia a las terminaciones de las computadoras. Por tal motivo, están dispuesto a invertir más en un mejor producto.

Planes para el 2021

Teniendo en cuenta que el mercado continuará con sobredemanda desatendida, las marcas vienen preparándose para comercializar nuevos modelos y estrategias de venta.

HP detalla que vienen haciendo cambios y mejorando sus procesos de cadena de suministros para adecuarse al nivel mundial. De esa forma, aprovecharán las oportunidades que el mercado está brindando al sector.

Su principal apuesta será continuar trabajando en su estrategia de multicanal para mejorar la experiencia con sus clientes. Además, impulsarán mucho más su desarrollo digital.

“Vamos a continuar reforzando nuestras iniciativas digitales. De cara a los puntos de venta física, venimos trabajando en enlazar los puntos de venta tradicionales con los virtuales, en una única estrategia ‘Omnicanal’, para lograr que la experiencia de nuestros clientes sea la misma y consistente a lo largo de todo su viaje de consumidor con la marca”, dice Orezzoli. Del mismo modo, tienen previsto un nuevo lanzamiento de portafolio para la siguiente campaña ‘Back to School’ que inicia en febrero.

El objetivo de Lenovo será ampliar los canales digitales y el de venta tradicional ampliando sus productos dirigidos al uso personal, con sus diversos modelos de ordenadores. “Nuestro principal objetivo para el 2021 es continuar esforzándonos para llevar la tecnología más inteligente a todo el país, manteniendo la tendencia positiva en los resultados de negocio”, apunta Pomareda.

Para el 2021, la marca anunció el lanzamiento de ThinkPad X1 Fold, la primera laptop con pantalla plegable del mundo. Durante las siguientes semanas, el dispositivo estará disponible en Perú.

El principal objetivo de Asus es estar dentro de las tres principales marcas líderes del mercado en los productos PC para el Perú en el 2021, diseñando nuevos modelos, principalmente para el segmento gaming, uno de los que mayor expansión viene teniendo.