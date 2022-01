Semanas atrás, Petroperú anunció la intención de tener un socio distinto a Altamesa Energy Canadá para operar el lote 192. Ahora habría dejado abierta la posibilidad de continuar la operación conjunta, sujeta a la opinión que emitirá Contraloría respecto al contrato firmado entre ambas partes.

En noviembre del 2021, ante el Congreso, funcionarios de Petroperú cuestionaron que el anterior directorio en el gobierno de Sagasti hubiera realizado un proceso de selección -donde se eligió a Altamesa- para operar el lote debido a que aún no se había autorizado a la petrolera estatal a explotar el yacimiento.

En esa ocasión, los directivos calificaron tal proceso de selección como una irregularidad e indicaron que no querían ir con ningún socio para operar el lote, porque tendría solo 25% de participación, y más bien buscaban asumir el 100%, a través de subcontratar otra firma.

Decisión

Sin embargo, Gestión supo que, en carta que Petroperú remitió a Altamesa, le informó que cualquier decisión -sobre mantener la sociedad con la firma canadiense- la adoptarán, luego que la Contraloría emita opinión sobre el contrato en mención.

En realidad, trascendió, son dos los contratos que Altamesa y Petroperú firmaron el 13 de agosto del 2021 y que están vigentes: uno de inversión conjunta, y otro, de operación del lote.

En el primer contrato, las partes se comprometen a invertir US$ 450 millones en forma conjunta, incluyendo la perforación de 41 pozos de desarrollo más un pozo exploratorio.

A detalle, la perforación de los 25 primeros pozos y el exploratorio los asumiría al 100% Altamesa, y los restantes 16 pozos se distribuirían en función del porcentaje de participación de cada una de las partes en el contrato.

Participación

En tal sentido, se conoció también que Petroperú tendría un porcentaje que variaría según una fórmula pactada en función a la cotización de los precios del petróleo. Tal esquema puede llegar como mínimo a 39% y máximo a 49%. La diferencia (61% o 51%) la asumiría Altamesa.

No obstante, debido a que hasta ahora el Gobierno no aprueba el DS autorizando a Perupetro a cederle el lote a Petroperú, es que el contrato entre esta última empresa y Altamesa no puede aún aplicarse, y -según fuentes del sector- ya tiene tres meses de atraso y está entrampado. Una posible intención tras esa demora, sería desconocer el contrato con Altamesa.

Antecedente

En el gobierno de Sagasti, el Minem anunció que había culminado en julio del 2021 el proceso de consulta previa para el lote 192 (que es el principal requisito para transferir el lote a Petroperú). Mientras que la empresa anunció que esperaba firmar contrato con Perupetro para asumir el yacimiento en noviembre pasado.

Sin embargo, en reciente evento en Piura, el propio presidente Pedro Castillo indicó que tal transferencia aún demoraría algunos meses.

EN CORTO

Menor inversión. El contrato que deben firmar Perupetro con Petroperú para que esta empresa asuma el lote 192, comprende una inversión de US$ 220 millones para el desarrollo de 20 pozos. Es por ello que se diseñó el contrato entre Petroperú y Altamesa, para que en total la inversión en ese lote se eleve a US$ 450 millones y se pase a perforar en total 41 pozos de desarrollo más uno exploratorio. Es decir, si el contrato con Altamesa no va, la inversión sería menor.