Khiron Life Sciences anunció que ha recibido todas las autorizaciones y licencias necesarias para importar productos de cannabis medicinal desde su sede colombiana con la finalidad de comercializarlos en el Perú.

“En la actualidad estamos enfocados en la preparación del ingreso de nuestras fórmulas magistrales que serán distribuidas a través de nuestro socio aliado, Farmacia Universal, durante este segundo semestre del año”, dijo el Country Manager de Khiron en Perú, Luis Márquez.

Las fórmulas magistrales son preparaciones hechas con materia prima (extractos estandarizados de cannabis) que son elaboradas en establecimientos con licencia por químicos farmacéuticos en función a lo que el médico receta al paciente.

La empresa cuenta con todos los requisitos necesarios para importar y distribuir productos con alta concentración de CBD (componente no psicoactivo del cannabis). Se estima que durante el cuarto trimestre se completen las licencias y autorizaciones para el caso de los productos con THC (componente psicoactivo).

“Sabemos que hemos estado en una coyuntura muy complicada por el COVID-19 y estamos muy alineados con todas las acciones que el gobierno. Pero no podemos olvidar que hay pacientes que requieren el uso de estos derivados del cannabis medicinal y no solamente derivados de CDB, sino también en combinación con el THC en diferentes concentraciones”, dijo el Country Manager de Khiron Life Sciences sobre la necesidad de dar un mayor impulso a los trámites para el otorgamiento de licencias y permisos.

Márquez agrega que para una adecuada prescripción, se debe hacer mucha incidencia en el uso de cannabis. “Buscamos dar una visión integral, más allá de solo la comercialización de productos de cannabis. La educación médica y al paciente es fundamental”.

Desde el año pasado Khiron Life Sciences ha capacitado a 500 médicos en diferentes congresos y conferencias. Y durante el 2020, la meta de la empresa en Latinoamérica educar a 1,500 profesionales a través de un curso con el Tecnológico de Monterreym al cuál se inscribieron más de 200 médicos peruanos.

Además, según información de Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), Khiron Perú S.A., en julio pasado, inició el trámite para la obtención del registro sanitario para dos presentaciones del producto denominado Khiriox, soluciones orales con extracto de cannabis sativa.

Cosméticos

En el 2018, Khiron Life Sciences solicitó al Indecopi el registro de marca para Kuida Cannabis Cosmeceutics, su línea de cosméticos elaborados con CBD. Dicho trámite concluyó y la marca fue otorgada. Sin embargo, aún no puede comercializar estos productos en Perú.

Los cosméticos elaborados con CBD son productos que ya se encuentran en Europa, Estados Unidos e incluso en países de Latinoamérica, que son miembros de la Comunidad Andina (CAN).

La regulación para cosméticos se determina a través de decisiones andinas, emitidas por la CAN. Según este marco, los países pueden acogerse a dos listas de referencia de ingredientes para la fabricación de estos productos: la del Personal Care Products Council (PCPC) y el CosIng, de la Unión Europea. Esta última es más restrictiva. A pesar de que el Perú es parte de la CAN, aún no se permite comercializar este tipo de cosméticos.

Pero, ¿los cosméticos de cannabis tienen algún beneficio adicional? Márquez comenta que el uso de CBD en estos productos conlleva a una potenciación de los efectos de la vitamina E y, quienes los han usado, han visto mejoras en las características de la piel.

De otro lado, Khiron Life Sciences, a través de un convenio firmado con el Centro Dermatológico Federico Lleras de Colombia, desarrollará una investigación clínica sobre los potenciales usos del cannabis desde el punto de vista medicinal en pacientes con afecciones dermatológicas.

“Aunque la regulación peruana sobre el cannabis se circunscribe a su uso medicinal y terapéutico, consideramos que la ampliación hacia nuevas oportunidades de negocio, como son los cosméticos que incluyen CBD en su formulación, representaría una gran oportunidad”, señala Márquez.

Khiron Life Sciences cuenta con el registro de marca para su línea de cosméticos elaborados con cannabis, pero aún no puede comercializarlos por temas regulatorios. (Foto: Khiron)

Clínicas

En Colombia, Khiron cuenta con un negocio de clínicas especializadas en tratamientos con cannabis medicinal que ofrece servicios a través de programas de psiquiatría y neuropsiquiatría y tratar afecciones como deterioro cognoscitivo en adultos mayores, epilepsia, Párkinson, manejo de dolor y cefalea.

“Las clínicas, denominadas Zerenia, promueven un cuidado integral del paciente desde el punto de vista no solo físico sino también emocional. Se busca entender el entorno para que el tratamiento sea holístico”, comenta Márquez. Agrega que está línea de negocio es una alternativas futura para la expansión de la compañía en el Perú.