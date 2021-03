La división Express de la empresa de paquetería más importante del mundo, DHL continúa apostando en fortalecer y desarrollar su e-commerce para realizar envíos al Perú y el mundo en el menor tiempo posible. Del mismo modo, busca posicionarse como una alternativa para realizar envíos de mayor volumen a través del avión que poseen, el cual aterriza cada tarde en la capital.

En la actualidad, el 80% de envíos de DHL Express se realizan entre empresas principalmente de la industria textil, manufacturera y automotriz. En estos sectores el negocio sigue siendo entre subsidiarios, clientes o distribuidores; mientras que el 20% lo ocupa el e-commerce (comercio electrónico) a través de la plataforma DHL LATAM eShop que funciona como una especie de Market Place y es posible comprar todo tipo de productos en cien tiendas como Amazon, GAP, Kenneth Cole, entre otras.

Karen Munayco, Directora comercial de DHL Express Perú comenta a Gestión.pe que uno de los objetivos de la empresa para el presente año es promover el crecimiento de su e-commerce por encima del 40% del total de operaciones que realizan.

“Nosotros trabajamos mucho con la exportación entre empresas de diversos tamaños y emprendedores que deseen internacionalizar su negocio. También están los que realizan e-commerce nacional que ahora buscan expandirse a nuevos mercados. Incluso, emprendedores que están armando su negocio y quieren empezar a realizar envíos al exterior”, comentó Munayco.

Para impulsar y fortalecer su sistema de comercio electrónico, DHL Express viene realizando capacitaciones a sus clientes con frecuencia, brindándoles la información que requieren, como cambios regulatorios en el Perú o extranjero.

“Lo estamos haciendo por medio webinars y a través de alianzas con PromPerú y la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece). De esa manera, queremos empezar a llegar los emprendedores y compañías internacionalizarse”, detalla. Del mismo modo, buscan tener un mix de productos más variado, es decir, incrementar la oferta para que su participación en el e-commerce crezca más rápido.

Apuestas

Además del comercio electrónico, DHL Express viene trabajando con sus clientes para realizar envíos de productos más pesados y así aprovechar la capacidad del avión que tienen en el país. Este aterriza todos los días por la tarde en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Como tenemos un avión propio, estamos trabajando en estrategias para que los clientes no nos vean solo como una empresa que realiza envíos pequeños, también queremos enviar paquetes grandes con la misma calidad de servicio, velocidad y a precios competitivos”, manifestó Munayco.

DHL Express viene trabajando desde el año pasado en esta estrategia y ha logrado ciertos avances. “Los clientes ya nos ven como una opción para hacer envíos más grandes, no solo de manera esporádica, sino siendo su proveedor regular”, indicó. Una de las ventajas de este sistema es que se podrá traer mayor carga en menos tiempo.

Otro plan de la marca es seguir expandiéndose en Lima y provincias con nuevos puntos de venta. La empresa realizará esta tarea por medio de empresas aliadas como las casas de cambio, Western Union, Moneygram y otras tiendas que representan a DHL Express. “Esperamos tener 36 nuevas tiendas a través de ellos”, dice Munayco. De esa manera, buscan crecer en su participación y posicionarse en zonas estratégicas.

En Arequipa y Trujillo cuentan con un centro de servicio en la cual se trabaja la parte operativa. Además, en la “Ciudad Blanca” existe un punto de venta. Los demás participantes son las empresas aliadas mencionadas.

En cuanto a inversiones, están mejorando la infraestructura de su área de importaciones a fin de cumplir con los estándares globales y generar automatización a fin de que los envíos puedan llegar de manera más rápida.

Importación y exportación

Munayco también contó cuáles son los productos más demandados en cuanto a las importaciones y exportaciones.

Los textiles (prendas de algodón, de alpaca y ropa de baño) y las artesanías (jarrones, cerámicos, retablos) han sido los productos más demandados en el exterior. En cuanto a las importaciones, además de las laptops, tablets y aparatos tecnológicos, los artículos deportivos e incluso bicicletas han sido las preferidas.

En cuanto al ticket promedio este se ha ubicado en US$ 209, lo cual significa una pequeña subida a comparación del año 2019. La ejecutiva señala que esta cantidad no subirá más debido a que es el tope para no pagar impuestos.

“Hay clientes que prefieren hacer dos o tres compras menores a los 200 dólares, pero en la suma total pagan menos a lo que sería un producto de US$ 600″, comentó.

En cuanto al peso de los productos oscilan entre los dos a tres kilogramos, llegando a un máximo de cinco kilos.