El mercado de fusiones y adquisiciones en el país muestra desde hace unos meses cifras en azul, con crecimiento, aunque este se da más en valor que en volumen.

En el corto plazo, el complejo escenario político no pasaría factura a las operaciones que quedaron pendientes, pero sí en el mediano plazo, según información de la plataforma Transactional Track Record (TTR) al mes de octubre. Sin embargo, el interés de los extranjeros en el país se mantiene.

Es así que se muestra un avance de 50% en lo que va del año de empresas extranjeras que han decidido apostar por adquirir empresas locales de los rubros de Tecnología e Internet, mientras que se elevó en 40% las empresas de Estados Unidos que quieren invertir en Perú.

Cabe precisar que desde 2010 las empresas estadounidenses son las que realizan más adquisiciones de empresas peruanas.

Operaciones

Si hablamos de Estados Unidos, a la fecha ha realizado 14 operaciones por US$ 1,183.27 millones, liderando el ranking de los países que buscan ingresar al Perú con compra de empresas o una participación en ellas.

Asimismo, la mira no ha estado solo en Tecnología e Internet. El reporte también destaca inversiones en Telecomunicaciones, Salud, Higiene y Estética, además de Alimentos y Bebidas.

En la lista de países con operaciones también figura Chile con seis por US$ 275.13 millones, con un fuerte impulso en el sector Inmobiliario; México con cinco por un valor de US$ 157.00 millones y con un empuje fuerte en Tecnología, Alimentos y Bebidas.

En tanto, Colombia, también con cinco operaciones por US$ 78.50 millones ha puesto la mira en Tecnología, Minería, Inmobiliario y Financiero y Seguros, entre otros.

Es así que se han dado, en lo que va del año, 44 operaciones Inbound (de extranjeros en Perú) por un total de US$ 3.286,12. A la fecha, se han completado 38 (US$ 3.274.19) y en curso hay seis (US$11.92 millones).

Desde Perú

Y desde el lado peruano, con operaciones outbound (de peruanos en el extranjero), el número sigue siendo escaso. A la fecha se han reportado cinco por un importe de US$ 83.29 millones, de las cuales cuatro están completadas (US$ 82.29 millones) y una está en curso (US$ 1 millón).

¿Qué países y sectores han escogido los empresarios y/o inversionistas peruanos? Pues han puesto la mirada en Colombia, España, Estados Unidos y Chile. Solo en el caso del país cafetalero se registran dos operaciones.

Los sectores donde hay interés de los peruanos son Tecnología, Inmobiliario, Petróleo y Gas, Automoción y Vehículos Recreacionales, Seguridad y Armas de Recreación, Internet, Vidrio, Cerámica, Papel, Plásticos y Maderas, Distribución y Retail.