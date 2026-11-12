Logistic Properties of the Americas (LPA), desarrolladora y operadora de parques logísticos e industriales que cotiza en NYSE American y tiene activos en Costa Rica, Colombia, Perú y México, reportó un mayor ritmo de ingresos en su operación peruana durante el tercer trimestre de 2026, periodo en el que además concretó la venta de uno de sus parques en Lima y definió dónde reinvertirá parte de esos recursos.

Entre julio y setiembre, los ingresos de LPA en Perú sumaron US$ 5.06 millones, un avance de 45.1% frente al mismo periodo de 2025. Con ello, el país se mantuvo como el segundo mercado de la compañía por ingresos, detrás de Costa Rica (US$ 6.28 millones).

La empresa atribuyó el resultado a la escasez de almacenes logísticos de clase A, que presiona al alza las rentas de mercado y que viene capturando con renovaciones de contratos de arrendamiento, nuevos alquileres y la captación de nuevos inquilinos.

El crecimiento tuvo como contraparte un mayor gasto. Los gastos operativos de las propiedades en Perú subieron 80.7%, hasta US$ 1.17 millones, principalmente por la entrada en operación de nuevas instalaciones en su parque del Callao. Según la compañía, esa expansión generó un aumento proporcionalmente mayor de los ingresos por alquiler.

Tras vender Parque Lima Sur, LPA levanta parque de US$ 85 millones en Lurín

En el trimestre, LPA cerró además la transacción de Parque Lima Sur por US$ 145 millones. El activo fue adquirido por FIBRA Prime, aunque la empresa seguirá a cargo de su administración y operación a cambio de honorarios anuales.

Parte de esos recursos irá al Parque Logístico Panamericana Sur, anunciado el 22 de octubre: un complejo de cuatro edificios en Lurín, con aproximadamente 1.1 millones de pies cuadrados (cerca de 102,000 m2) de área arrendable proyectada.

La inversión total, de unos US$ 85 millones, se desembolsará en tres años y será asumida por LPA junto a un consorcio de tres inversionistas locales. La compañía tendrá alrededor del 11% del capital, pero controlará y consolidará el proyecto, y se encargará de su desarrollo, arrendamiento y operación.

Los trabajos de movimiento de tierras y de vías de acceso ya están en marcha, mientras que la construcción vertical comenzaría en el primer trimestre de 2027.

El CEO de LPA, Esteban Saldarriaga, indicó que este esquema permite ejecutar un programa de desarrollo de gran escala con un capital mínimo, participar de la rentabilidad del parque y obtener ingresos recurrentes por su gestión y operación.

El parque de Lurín tendrá cuatro edificios y demandará unos US$ 85 millones en tres años; LPA tendrá cerca del 11% del capital y controlará el proyecto.

LPA crece 19% en ingresos y venderá activos en Colombia y Costa Rica

A nivel consolidado, los ingresos totales de LPA fueron de US$ 15.4 millones, 19.3% más que un año antes, mientras que los ingresos por alquiler crecieron 26.1%, hasta US$ 15.3 millones. Colombia avanzó 45.7% (US$ 3.55 millones) y Costa Rica, 4.2%. México aportó US$ 0.5 millones en ingresos por alquileres procedentes de las dos propiedades de Puebla adquiridas en agosto de 2025.

El ingreso operativo neto (NOI) aumentó 21.1%, hasta US$ 12.6 millones, pese a que los gastos operativos de las propiedades subieron 54.6%, a US$ 2.8 millones.

La cartera cerró setiembre con 32 propiedades operativas y alcanza los 5.7 millones de pies cuadrados (unos 529,500 m2) de área arrendable, con una ocupación estabilizada de 100% (97.9% un año antes). La cifra incluye Parque Lima Sur, que la empresa sigue operando tras su venta.

En los nueve primeros meses del año, los ingresos sumaron US$ 44.5 millones (+22.2%) y el NOI, US$ 36.9 millones (+25.4%).

Tras el cierre del trimestre, la compañía acordó vender a Bancolombia cinco edificios de su parque Calle 80, en Colombia, por unos US$ 152 millones, operación que se cerraría en el cuarto trimestre y por la que espera cerca de US$ 70 millones netos después de impuestos. También pactó la venta de su parque Aurora, en Costa Rica, por US$ 6.7 millones.

“Nuestras otras prioridades a corto plazo son completar las transacciones pendientes de Aurora y Calle 80, y luego invertir el capital en oportunidades cuidadosamente evaluadas, principalmente en submercados de alto crecimiento en México, con un enfoque inicial en la adquisición de activos consolidados dentro de la propiedad estratégicamente ubicada de Central Park 57″, adelantó Saldarriaga.