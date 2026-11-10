Alma Perú pertenece al Grupo Ransa. (Foto: Alma Perú)
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Mayumi García
Mayumi García

Con 62 años en el mercado, Alma Perú, la empresa del Grupo Ransa dedicada a la entrega de servicios especializados en la emisión, administración y gestión de warrants y certificados de depósitos, afronta un año particularmente desafiante este 2026. El principal rubro de la cartera está siendo perjudicado por los efectos adversos del Fenómeno El Niño (FEN), lo que genera que la compañía redigirija los esfuerzos a otros segmentos con potencial, de modo de sostener el crecimiento de entre 10% a 15% anual que mantiene en los últimos cinco años.

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