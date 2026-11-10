Víctor Cabanillas, gerente general de la compañía, manifestó que tradicionalmente los servicios de logística financiera de la firma se han orientado al sector pesca; sin embargo, este año fueron afectados por volúmenes menores en una primera temporada irregular; además, de una segunda temporada formalmente no autorizada por el Ministerio de la Producción.

“Esta situación permite reinventarnos y participar en otros sectores. De hecho, la pesca sigue siendo un sector importante, aunque este año los volúmenes no han ayudado, pero somos relevantes en agroindustria en general, sector vehicular, maquinaria pesada. Además, un sector que viene creciendo muchísimo es el minero, específicamente, la mediana minería”, remarcó.

Víctor Cabanillas, gerente general de Alma Perú. (Foto: Alma Perú)

Adicionalmente, el ejecutivo manifestó que otros rubros que también se exploran dentro de la operación es el retail y el de telecomunicaciones, sobre todo porque en este último una mayor transformación tecnológica implica necesidad de apalancamiento de working capital.

“Hemos emitido algunos warrants al sector retail, pero por montos pequeños aún y apuntamos a cifras más grandes en el tiempo. Un sector que también estamos retomando por la coyuntura actual, es hidrocarburos. El alto precio del petróleo genera oportunidades para esos negocios”, resaltó.

Alma Perú estima este año mantener su ritmo de crecimiento entre 10% y 15%, afianzado sobre todo por la incorporación de clientes nuevos. En un año, la empresa maneja una lista de clientes activos de más de 200, teniendo en cuenta que, según el sector, tienen mayor dinamismo durante determinadas etapas del año.

El warrant como foco de la operación

Cabanillas explicó que la principal línea de negocio de Alma Perú es la logística financiera a través de la emisión de warrants, que consiste en gestionar los inventarios de los clientes y emitir un título de valor (warrants), que permite que esa mercancia sirva como una garantía para el financiamiento de capital de trabajo. Esta oferta se complementa con otra línea que es la de servicios de almacenamiento o logística integral en operaciones de comercio exterior, principalmente.

Actualmente, el 80% de la facturación de Alma Perú proviene de la logística vía warrants, cuyo negocio dinamiza volúmenes fluctuantes debido a que están sujetos a la estacionalidad de sectores como la pesca o la agroindustria y sus inventarios.

“Nuestros volúmenes de inventarios varían entre US$ 250 y US$ 450 millones, considerando que US$ 450 millones es el nivel máximo si no tuviéramos el FEN. Calculo que este año estaremos entre US$ 300 y US$ 350 millones en warrants emitidos”, proyectó.

El ejecutivo detalló que las operaciones vía warrants oscilan entre US$ 50 y US$ 100 millones en clientes corporativos y en empresas medianas a pequeñas de US$ 500,000 a montos menores. “Tratamos que esta herramienta no solo ayude al corporativo tradicional, sino también a empresas medianas y pequeñas, a fin de que se sumen a la base de clientes que acceden al warrants”, añadió.

La emisión de warrants, sostuvo Cabanillas, es una herramienta clave de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, pero también una opción con ventajas para las grandes empresas, en la medida que les permite acceder a mejores condiciones por parte de sus financiadores.

“El warrant además de permitir el acceso al financiamiento, bajo la ley peruana y los reglamentos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, se convierte en una garantía preferida que emplaza al banco a hacer una provisión menor. Los grandes clientes corporativos que este año están afectados por el FEN utilizan el warrant para lograr mejores condiciones como una tasa de interés más baja, un mayor plazo, acceso a otras líneas de financiamiento, entre otros beneficios”, expresó.

Inversiones de Alma Perú

El representante de Alma Perú señaló que las inversiones este año alcanzarán un total de entre US$ 150,000 y 200,000 y se enfocan básicamente a transformación digital orientada al cliente y control del inventario. Para los siguientes años, la prioridad también estará en el aspecto tecnológico.

“Para mejorar la experiencia del usuario hemos desarrollado una nueva versión de nuestra aplicación móvil, un nuevo portal en el que encuentran toda la información del negocio, y el AFI 2.0, que es una herramienta operacional. En control de inventario mantenemos la supervisión física y lo cruzamos con control digital, donde tenemos un sistema de registro de evidencia de mercadería diaria con herramientas y sustentos digitales, fotos, videos, y otros”, explicó.

Cabanillas destacó que la logística de warrants se maneja por medio del almacenamiento en depósitos de Alma Perú o el bodegaje en las instalaciones de los clientes. “En la actualidad, más del 95% de los warrants están en almacenes de los usuarios. Esto permite que las inversiones no estén aunadas a crecer en almacenes, pues se depende de las capacidades de almacenamiento de los clientes”, finalizó.