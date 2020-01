Liberty Global Plc., respaldado por el multimillonario John Malone, está trabajando con Hemisphere Media Group Inc. para presentar una oferta por el gigante de los medios en español Univision Communications Inc., según personas familiarizadas con el asunto.

Las ofertas definitivas deben presentarse en febrero, dijo una de las personas, que solicitó no ser identificada porque el asunto no es público. La firma de capital privado Platinum Equity también está interesada, dijeron las personas.

No se ha tomado una decisión final y Liberty Global, Hemisphere y Platinum Equity podrían optar por no seguir adelante con las ofertas, dijeron las personas.

Representantes de Liberty Global y Platinum Equity no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. Representantes de Univision y Hemisphere declinaron hacer comentarios.

El miércoles, Hemisphere, otra emisora en español, cayó un 2% a US$ 13.73 a las 9:54 a.m. en Nueva York, lo que otorga a la compañía un valor de mercado cercano a US$ 549 millones. Las acciones han subido 7.6% este año.

La compra de Univision podría ser una exageración para Hemisphere: Univision tenía US$ 7,400 millones de deuda y US$ 260 millones de capital contable al 30 de setiembre, según las presentaciones regulatorias.

La emisora ha tenido problemas financieros desde una compra apalancada en el 2007 y está involucrada en una batalla de calificaciones con su rival, Telemundo de Comcast Corp. Univision rechazó una oferta de adquisición en el 2017 de Discovery Inc. que había valorado a la compañía en más de US$ 13,000 millones. También desechó una oferta pública inicial en el 2018. Discovery es parte de la cartera de inversiones de Malone.

En julio, la empresa dijo que había contratado asesores financieros para revisar opciones estratégicas, incluida una venta. Grupo Televisa SAB, uno de los propietarios de Univision, apoya el proceso de venta, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto. Un representante de Televisa declinó hacer comentarios.

Churchill Capital Corp. II, la compañía de adquisición de propósito especial del negociador en serie Michael Klein, había considerado ofertar por Univision, informó Bloomberg News en octubre.

Univision cuenta con el respaldo de las firmas de capital privado Madison Dearborn Partners, TPG Capital, Providence Equity Partners, Saban Capital Group y Thomas H. Lee Partners.

Las redes de Hemisphere, con sede en Miami, incluyen el canal de películas en español Cine Latino y WAPA, una de las principales emisoras de Puerto Rico, según su sitio web. También posee canales dirigidos a centroamericanos, dominicanos y puertorriqueños que viven en Estados Unidos.

The Wall Street Journal reportó en diciembre que Hemisphere y Platinum Equity estaban interesados en comprar Univision.