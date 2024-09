OnlyFans Ltd. pagó a su propietario, Leonid Radvinsky, US$ 472 millones en dividendos el último año fiscal, lo que eleva sus ingresos por el sitio a más de US$ 1,000 millones en tres años.

Radvinsky ganó US$ 338 millones en 2022 y US$ 284 millones el año anterior, según los archivos financieros del Reino Unido. El ciudadano estadounidense de 42 años es el único propietario del holding de OnlyFans, Fenix International Ltd., con sede en Londres.

La empresa —cuya popularidad se disparó durante los bloqueos del covid-19 y tiene fama de alojar contenidos pornográficos y para adultos prohibidos en la mayoría de las otras redes sociales— ha estado aumentando su parrilla de cómicos, chefs, entrenadores personales y otros tipos de creadores para ampliar su base de usuarios.

OnlyFans obtuvo un beneficio de unos US$ 485.5 millones en el ejercicio que finalizó el 30 de noviembre de 2023, un 20% más que el año anterior, según informó Fenix International en un informe publicado el viernes.

“Hemos consolidado nuestro lugar como empresa líder en entretenimiento digital y como historia de éxito tecnológico en el Reino Unido”, afirmó en el comunicado el director ejecutivo, Keily Blair. “Lo hemos logrado mediante la continua oferta de oportunidades a nuestra diversa comunidad de creadores para monetizar sus contenidos y hacer crecer su base global de seguidores”.

Los ingresos también aumentaron alrededor de un 20% con respecto al año anterior, hasta US$ 1,300 millones, según el informe. El número total de creadores de la plataforma subió un 29% hasta los 4.1 millones y los usuarios aumentaron un 28% hasta los 305 millones.