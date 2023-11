Laureate Education Inc., dueño en Perú de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec, registró aproximadamente 210,000 matrículas al cierre del tercer trimestre de 2023, un 4% más que el similar período del 2022.

Sin embargo, la cifra refleja una reducción en el número de alumnos con respecto al segundo trimestre del presente año (217,000 alumnos totales) y frente al primer trimestre (224,000).

“Este volumen de matrícula se ve contrarrestado por una mayor deserción durante el tercer trimestre, relacionada con las condiciones macroeconómicas”, explicó la compañía durante la presentación de sus resultados trimestrales.

De julio a setiembre, Laureate registró ganancias por US$ 176 millones en su operación peruana frente a los US$ 270 millones registrados en el segundo trimestre del 2023.

En tanto, la empresa sumó 27,000 nuevas matrículas en dicho período de análisis en Perú, un 2% más que el año anterior. Aun así, las proyecciones en sus operaciones en Latinoamérica sufrirán una ligera variación para el cierre del 2023.

A principios de año, Laureate proyectaba cerrar con ingresos globales de entre US$ 1,483 millones y US$1,495 millones. No obstante, ahora la perspectiva se encuentra en cerrar el año con ganancias entre US$ 1,457 y US$ 1,465 millones.

“Nuestro desempeño operativo refleja un contexto macroeconómico sólido en México (...), y un contexto más moderado en Perú dada la reciente debilidad de su economía”, explicó Laureate.

LEA TAMBIÉN: Licenciamiento permanente y los otros seis cambios que proponen a la Ley Universitaria

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.

SOBRE EL AUTOR Bruno Tuesta Benavides Bachiller en Ciencias de la Comunicación, con especialización en periodismo. Experiencia en prensa digital, radio y televisión.