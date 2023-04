En el Perú no solo existen los vuelos comerciales, que a la fecha son los más demandados, sino también hay otro tipo de servicio conocido como vuelo chárter. Este tipo negocio más exclusivo tiene entre sus ventajas la rapidez, flexibilidad y privacidad. No obstante, poco se sabe de este tipo de negocio que a la fecha no tiene una tendencia definida en el mercado; sin embargo, es solicitado por un sector del público para viajes a nivel nacional e internacional y además está sujeto a reglas para su operatividad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló a gestion.pe que, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), realiza la vigilancia continua de las empresas que brindan este servicio de transporte aéreo no regular. De acuerdo a la normatividad aeronáutica vigente, los vuelos chárter se autorizan mediante los permisos de operación de aviación comercial: transporte aéreo no regular y puede transportar personas, carga y correo. “Tienen una vigencia de hasta cuatro años o permisos de vuelo para fechas específicas y como máximo de hasta un año, este último caso si se trata de operaciones esporádicas, especiales, ocasionales o eventuales”, explicó el sector a este diario. Para las autorizaciones, la DGAC considera el ámbito nacional e internacional y establece lo siguiente: Vuelos chárter nacionales Para que una empresa aérea pueda realizar vuelos chárter a nivel nacional debe: Contar con dos tipos de autorizaciones emitidas por la DGAC: el permiso de operación correspondiente (autorización administrativa) y el certificado de explotador de servicios aéreos (autorización técnica), o de ser el caso con el permiso de vuelo que lo autorice para tal operación. Vuelos chárter internacionales En este caso la empresa aérea que quiera realizar vuelos chárter a nivel internacional debe: Contar con el permiso de operación correspondiente o el permiso de vuelo. Respecto al tipo naves aéreas usadas para vuelos chárter puede ser cualquiera y dependiendo el tipo de viaje que se debe realizar. “Como empresa vas a de definir un equipo aeronáutico, y ves aeronaves pequeñas de 20, 18 y 12 pasajeros que por ejemplo vuelan a la selva, También las empresas pueden tener permisos para el uso de helicópteros”, refirió el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez a gestion.pe. Los vuelos chárter puedan realizarse en cualquier aeronave y depende de los solicitado por el cliente. (Foto: Andina) LEA TAMBIÉN: ATSA Airlines: rentabilidad retoma vuelo aunque todavía a baja altura ¿Qué empresas brindan vuelos chárter en el Perú? Son 28 empresas aéreas que brindan el servicio de transporte aéreo no regular nacional de pasajeros, carga y correo: EMPRESAS VUELOS CHÁRTER NACIONALES EMPRESAS VUELOS CHÁRTER NACIONALES 1. Aero Fénix S.A.C. 15. Inka Express Internacional S.R.L. 2. Aero Palcazú S.A.C. 16. Inversiones Aeronáuticas León S.A.C. 3. Aero Transporte S.A. 17. Latam Airlines Perú S.A. 4. Aerodiana S.A.C. 18. Lionel Air S.A.C. 5. Aerolíneas Vive Perú S.A. 19. Móvil Air S.A.C. 6. Aerolink S.A.C. 20. Musoq Wayra S.A.C. 7. Aeroprop S.A.C. 21. Red Wings S.R.L. 8. Air Majoro S.A. 22. Servicios aéreos de los Andes S.A.C. 9. Alas del Amazonas S.A.C. 23. Servicios aéreos Ruiz E.I.R.L. - Saru E.I.R.L. 10. Alas del Oriente S.A.C. 24. Servicios aéreos Tarapoto E.I.R.L. 11. Avior E.I.R.L. 25. Sky Airline Perú S.A.C. 12. A&S Aviation Pacific S.A.C. 26. Star Up S.A. - Star Perú 13. Ecocopter Perú S.A.C. 27. Transporte aéreo Den S.A.C. - Traden 14. Helicópteros del Sur S.A. 28. Viva Airlines Perú S.A.C. Mientras son 9 las empresas aéreas que prestan el servicio de transporte aéreo no regular internacional de pasajeros, carga y correo: EMPRESAS VUELOS CHÁRTER INTERNACIONALES 1. Air Majoro S.A. 2. Aero Transporte S.A. 3. Avior E.I.R.L. 4. Estelar Latinoamérica C.A. 5. Jetsmart Airlines Perú S.A.C. 6. Latam Airlines Perú S.A. 7. Sky Airline Perú S.A.C. 8. Star Up S.A. 9. Viva Airlines Perú S.A.C. ¿Dónde se realizan vuelos chárter a nivel nacional e internacional? De acuerdo a la información de las líneas aéreas del 2018 al 2022 se han realizado vuelos chárter a nivel nacional en 22 regiones del país: Amazonas, Áncash, Andahuaylas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali. A nivel internacional en el 2018 se realizaron vuelos chárter hacia Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Italia, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En el 2019 los destinos fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, España, Guatemala, Isla de Sal, Islas Turcas y Caico, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Mientras en el 2020, en plena pandemia del COVID-19 con restricciones, fue el año en que este servicio tuvo más demanda y amplió sus destinos a países del mundo como: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dinamarca, EE.UU., Ecuador, El Salvador, España, Francia, Granada, Guatemala, Haití, Holanda, Honduras, Inglaterra, Isla de Sal, Islas Turcas y Caico, Israel e Italia. Le siguen México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, Saint Martin, Senegal, Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela. En el 2021, los destinos internacionales fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Ecuador, España, Francia, Holanda, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Senegal, Uruguay y Venezuela. Y en el 2022 los destinos internacionales de los vuelos chárter se asemejan a los del año anterior como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Ecuador, España, Francia, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Senegal, Uruguay y Venezuela. Los vuelos chárter reportaron un alza durante el año 2020 en medio de la pandemia por el COVID-19 que podría reflejarse por atención médica de pacientes y viajes de repatriación. (Foto: Andina) ¿Cuáles son las rutas más demandadas en vuelos chárter? Los tramos con mayor demanda en vuelos chárter nacionales son: Lima – Aeropuerto Las Malvinas (sirve a la planta de gas natural Malvinas en Cusco) y viceversa.

(sirve a la planta de gas natural Malvinas en Cusco) y viceversa. Atalaya (Ucayali) – Pucallpa (Ucayali) y viceversa. Los tramos con mayor demanda en vuelos chárter internacionales son: Lima – Santiago de Chile y viceversa.

y viceversa. Lima – Buenos Aires y viceversa. ¿Quiénes solicitan el servicio de vuelos chárter? De acuerdo a la información de empresas aéreas, sus principales de vuelos chárter son los siguientes: Agencia de viaje peruanas y extranjeras.

Entidades del Estado (deportistas).

Fútbol (Federación Peruana de Fútbol- FPF y clubes deportivos).

Mineras.

Petroleras.

Empresas privadas. Al respecto, el titular de la AETAI señaló a este diario que uno de los beneficios de los vuelos chárter es que no están sujetos a un itinerario. “Por ejemplo, hay caso en que una marca señala que es el sponsor de la Selección Peruana y los futbolistas no van a viajar en un vuelo regular, van en los chárter”, indicó “Hay otro grupo como cantantes o el equipo que grabó la película Transformers y en esos casos o tienen su propio avión o contratan estos servicios chárter como los jets ejecutivo, en su mayoría, o también existen las aeronaves A319, A320 y A321. Hay empresas internacionales que han adaptado este tipo de aeronaves en su interior para no tener 130 pasajeros sino 30 pasajeros”, explicó. “ Lo que haya dentro de la aeronave depende del cliente. Por lo general, son asientos mucho más amplios para comodidad, un servicio adicional de comida y bar ”, agregó. Los vuelos chárter parten también del aeropuerto Jorge Chávez del Callao. (Foto: Andina) ¿El mercado de vuelos chárter en el país viene creciendo? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), Carlos Gutiérrez, coincidieron en que el servicio de vuelo no regular (vuelos chárter) no tienen una tendencia definida debido a que son solicitados para actividades específicas y para una persona, grupo o empresa que puedan pagar una tarifa alta. “No hay una tendencia definida, Los vuelos chárter pueden ser un volumen menor, y por lo general tienen un mayor valor. El volumen de pasajeros es mucho menor, pero el impacto en el gasto que genera es bastante mayor al turista normal”, señaló Gutiérrez Laguna. Para el titular de la AETAI, los vuelos chárter son un instrumento para el desarrollo del turismo. Mencionó que el gobierno le interesa el turismo de mayor gasto, y por ello debería apuntar hacia el turismo de lujo. También dijo deberían poner más atención al grupo dedicado al avistamiento de aves, que viene generando ganancias en otros países del mundo. “Puede ser que acá esta actividad [avistamiento de aves] nos suene curioso, pero en Estados Unidos y Europa está muy desarrollado. Y son personas que están dispuestas a pagar para ver especies. ¿Qué se puede hacer para mover el mercado de vuelos chárter? Es apuntar al turismo”, remarcó. Crecimiento a nivel nacional En este caso se observa que el número de pasajeros se redujo en el 2022 mientras que el año anterior la cifra era mucho mayor. AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 Pasajeros 319,141 301,616 199,184 337,579 266.413 VAR. (%) - -5.5% -34.0% 69.5% -21.1% Crecimiento a nivel internacional En el caso del servicio chárter a nivel internacional se muestra una gran diferencia de número número de pasajeros entre los años 2021 y 2022 frente al 2020 que sí se reportaron más usuarios que solicitaron este servicio. AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 Pasajeros 60,277 62,836 129,403 36,090 38,130 VAR. (%) - 4.2% 105.9% -72.1% 5.7% Por su parte, el MTC, en cuanto a la importancia del servicio de vuelos chárter en el Perú, señaló que estos vuelos no regulares contribuyen con el desarrollo del país mediante la atención de necesidades de transporte aéreo a rutas no atendidas con vuelos regulares - como vuelos interprovinciales ofrecidos a la población en determinadas zonas de la selva, los cuales parten cuando se complete el número de cupos de la compañía que los ofrece-, y para fines de apoyo a otras actividades económicas, como los vuelos de traslado de personal a un enclave minero o zona de extracción de gas natural. ¿Fue afectado este servicio durante las protestas? Entre octubre a diciembre del 2022 se registró una caída consecutiva, en comparación con el mismo periodo del 2021; caso contrario se presentó en enero de 2023, el cual tuvo un incremento del 37.6% en comparación con enero del 2022 en el transporte de pasajeros. A nivel nacional AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 2021 18,255 17,582 28,747 25,565 28,876 30,659 32,822 34,040 30,466 34,600 30,440 25,527 337,579 2022 13,700 22,202 24,630 22,591 22,240 20,572 26,343 25,063 24,577 23,001 18,237 22,897 266,413 VAR.% -25.0% 26.3% -14.3% -10.2% -23.0% -32.9% -19.7% -26.4% -19.3% -33.5% -40.1% -10.3% -21.1% 2023 18,857 18,857 VAR.% 37.6% A nivel internacional AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total 2021 1,388 1,890 1,571 2,139 3,905 2,9144 1,477 2,680 3,619 2,920 6,523 5,044 36,090 2022 4,008 1,056 4,025 2,906 2,601 4,015 2,547 3,182 3,285 1,977 5,263 3,265 38,130 VAR.% 189% -44% 156% 36% -34% 38% 72% 19% -9% -32.3% -19.3% -35.3% 6% 2023 2,773 VAR.% -30.8%