Steve Jobs estaba furioso. “Gastaré mi último aliento moribundo si lo necesito, y gastaré cada centavo de Apple”, le dijo a su biógrafo Walter Isaacson, “para corregir este error”. Un sistema operativo móvil con el nombre de Android, el software gratuito de Google que los fabricantes estaban utilizando para hacer que todos los equipos parecidos al IPhone fueran capaces de actuar como un IPhone. Bajo la dirección de Jobs, Apple Inc. trató de demandar a todo lo que llamó “copias de IPhone”. El director ejecutivo fue bastante directo sobre ese objetivo. En esa misma diatriba del 2010 se incluye la línea “Voy a destruir Android”.

Gracias a Dios Jobs falló, en la sala del tribunal y en el mercado. Sin Android, los teléfonos inteligentes podrían haber permanecido como estaban cuando Jobs vivía: una tecnología notable limitada principalmente a las partes relativamente ricas del mundo, como existían anteriormente las PC. En cambio, el Smartphone representa una nueva rama de la evolución tecnológica, la fuerza impulsora que está conectando al resto del mundo en línea.

Solo ha pasado una década desde que el primer teléfono Android importante, el Samsung Galaxy, llegó a las tiendas, y casi la mitad de la población mundial tendrá un smarthphone para cuando Samsung Electronics Co. presente su último modelo insignia, el Galaxy Note 10, el 7 de agosto. Pocos otros dispositivos de consumo han llegado a ese umbral tan rápido. Aunque Apple provocó la revolución moderna de los teléfonos inteligentes, Android fue el ingrediente esencial que hizo que los dispositivos fueran omnipresentes.

Tal vez todo esto hubiera sucedido incluso si Android nunca hubiera existido. Lo más probable es que los teléfonos inteligentes e Internet en general hayan tardado más en llegar a este punto de inflexión, y la adopción en línea podría haberse detenido en un nivel mucho más bajo. Tenga en cuenta que cuando Jobs desató su discurso de Android, el iPhone representaba aproximadamente el 15% de los 175 millones de teléfonos inteligentes vendidos en todo el mundo en el año anterior. Avancemos rápidamente hasta 2018, y Apple todavía tenía alrededor del 15% del mercado, pero las ventas totales de teléfonos inteligentes se han multiplicado a 1.400 millones. Las versiones de Android funcionan con más de 8 de cada 10 de estos nuevos dispositivos.

Tres fuerzas principales lograron este golpe. Estaba Google, con su software y servicios; Samsung, un gigante de la electrónica de Corea del Sur que se despierta de su sueño; y China, donde un sorprendente crecimiento económico creó una audiencia masiva para dispositivos que cambian la vida. Juntos, esta coalición involuntaria creó una transformación tecnológica sin precedentes. Esencial para el éxito de Android: fue, como sigue siendo, un desastre.

Cada uno de los tres grandes jugadores en la ascendencia de Android está comenzando a considerar seriamente las desventajas de la forma en que se organizaron las cosas. Android ganó, pero a medida que las empresas compiten por descubrir el futuro más allá de los teléfonos inteligentes, Jobs se está vengando. Es probable que un modelo de comando y control como el de Apple controle lo que sigue, ya sean autos controlados por computadora o anteojos que superpongan información virtual en el campo de visión del usuario. Es posible que nunca volvamos a ver algo como Android.

Con Android, cualquier fabricante de teléfonos podría producir un producto similar al iPhone y, si lo desea, personalizarlo antes de marcarlo como propio. Las empresas que fabricaban videojuegos, tonos de llamada y otro software para teléfonos ya no tenían que crear millones de versiones modificadas para un vasto mar de sistemas operativos patentados en su mayoría. Los operadores de telefonía móvil tenían algo por lo que los clientes pagarían más, ayudando a las compañías a recuperar los miles de millones de dólares que estaban vertiendo en redes de Internet móviles más rápidas capaces de manejar el tráfico vertiginoso desde sitios web.

Los primeros dispositivos Android entraron al mercado unos 18 meses después del iPhone, a fines de 2008. Eran torpes y no se dieron cuenta de inmediato. Pero la tecnología y los dispositivos mejoraron, y el comienzo de un movimiento comenzó lentamente en 2009. El pionero de los teléfonos celulares Motorola y el relativamente nuevo HTC Corp. salieron con teléfonos Android bastante populares. Samsung lo llevó a otro nivel.

El Galaxy fue el primer modelo de Android de un importante fabricante de teléfonos celulares. Samsung, una compañía con raíces en la exportación de pescado y productos agrícolas, fue el segundo mayor vendedor mundial de teléfonos móviles, detrás de Nokia Corp., cuando salió a la venta el iPhone. La compañía coreana fue sorprendida por la primera ronda de la manía del iPhone (personas durmiendo en la fila en las tiendas Apple o pagando cientos de dólares por las bolsas de compras del iPhone en eBay), pero se zambulló una vez que vio que Android comenzaba a ganar algo de tracción.

Samsung comenzó a hacer una vertiginosa variedad de teléfonos Android en todos los niveles de precios imaginables y con diferentes características. En su país de origen y en otras partes de Asia, Samsung empujó agresivamente sus teléfonos de pantalla más grande, y se convirtieron en creadores de tendencias a nivel mundial. En los EE. UU., A partir de 2011, la compañía comenzó a gastar generosamente en comerciales de televisión que se burlaban de los propietarios de iPhone como leales sin sentido a las actualizaciones de dispositivos simplemente aceptables.

Los rivales se burlaron de Samsung por intentar dedicarse a la relevancia en los Estados Unidos, pero funcionó. Dos años después de que la compañía pusiera su peso detrás de Android, superó a Apple para convertirse en el mayor fabricante mundial de teléfonos inteligentes, representando aproximadamente 1 de cada 5 vendidos. Al año siguiente, la compañía surcoreana tomó cerca de un tercio de un mercado de teléfonos inteligentes en auge, según Counterpoint Research.

El año pasado, el volumen de ventas de teléfonos inteligentes fue más de nueve veces mayor que en 2008, el año posterior al lanzamiento del iPhone. Las ventas anuales de teléfonos celulares tardaron un cuarto de siglo en llegar a mil millones. Los teléfonos inteligentes llegaron mucho más rápido, superando los 1.500 millones al año antes de una reciente caída en las ventas de nuevos dispositivos.

Android ha tenido inconvenientes. Las mismas cualidades que hicieron que los dispositivos móviles conectados a Internet fueran tan emocionantes durante más de una década: eliminar a los guardianes, hacer que la información sea instantánea y conectar a las personas con diferentes puntos de vista, ahora se sienten amenazadores para la democracia, la seguridad pública y nuestra salud mental. Samsung y otros socios de Android también han tratado cada vez más de liberarse de Google al impulsar sus propias aplicaciones o funciones de software antes que las de los paquetes estándar de Android.

Y para Alphabet Inc., matriz de Google, el legado de Android se ha vuelto desordenado. El año pasado, después de una larga investigación, los reguladores de la Unión Europea declararon que Google ofrecía Android de forma gratuita pero con condiciones, era una violación de las leyes antimonopolio de la UE. La UE también multó a Google por favorecer su servicio de compras web antes que sus rivales y por perjudicar la competencia en los anuncios de búsqueda en Internet. La compañía está apelando las tres acciones.

El teléfono inteligente ahora es de mediana edad según los estándares acelerados del mundo tecnológico. IDC estima que las ventas de los dispositivos disminuirán en 2019 por tercer año consecutivo. Sigue habiendo una gran brecha entre el 50% del mundo que usa Internet móvil y el 80% al 90%, donde los analistas predicen que la adopción se superará. Pero llegar a los próximos 3.500 a 4.000 millones de personas se vuelve cada vez más difícil. Incluso Android no puede hacer que los precios de los teléfonos bajen lo suficiente para algunas personas y lugares donde el teléfono inteligente no se ha extendido ampliamente.

Y a medida que los tecnólogos apuestan por lo que hay más allá del teléfono inteligente, lo más probable es que Android o un sistema Android-esque no tenga un papel importante. En un futuro en el que las conexiones inalámbricas son tan rápidas y baratas que Internet puede integrarse en cada automóvil, silla de escritorio, termostato, dispositivo de realidad virtual y par de anteojos, un único dispositivo que actúa como un punto de acceso para el mundo digital puede ser mucho menos importante Y las plataformas más grandes para la computación en la nube, los automóviles sin conductor y los asistentes digitales activados por voz son sistemas patentados, no coaliciones abiertas como Android. Los desarrolladores clave, como Alphabet, apuestan por que es mejor que actúen solos.

Tienen un ejemplo al respecto. Incluso con una participación minoritaria de los teléfonos inteligentes del mundo, Apple captura la gran mayoría de las ganancias entre los fabricantes de teléfonos inteligentes, y los propietarios leales de iPhone compran miles de millones de dólares en hardware, aplicaciones y complementos de Internet adicionales de Apple cada año. Entonces, aunque el sistema operativo de Google cubre el mundo, la filosofía de Jobs aún puede ganar en la próxima generación de gadgets. Para bien y para mal, el futuro de la informática probablemente no se parecerá a Android: una tecnología abierta, democratizadora y algo incontrolable que gobierna el mundo.

Esta columna de opinión fue escrita por Shira Ovide. Ovide es columnista de tecnología para Bloomberg Opinion.