Con los bares, discotecas aún cerrados y los restaurantes recuperándose, los bartenders han sido uno de los rubros más golpeados por la crisis económica generada por la pandemia. Algunos llevan sin operar varios meses y todavía no hay fecha del reinicio de sus actividades. Ante ello, fue necesario que tomen la decisión de reinventarse, promover su propio servicio de delivery llamado 'Cocktails to go ', el cual busca llevar la misma calidad y experiencia de los cocteles de u bar en los hogares peruanos.

Durante la cuarentena, los meses en los que no era posible realizar repartos a domicilio, la empresa francesa Pernod Ricard, propietaria de un gran número de marcas a nivel mundial como Chivas Regal, Absolut, Havana Club, Ballantine’s, entre otras, tuvo un gesto con 700 bartenders de Lima y nueve ciudades del Perú, al brindarles un apoyo económico para que puedan resistir la crisis económica e inactividad que padecían.

Alessandra Carrera, Brand Manager de Pernod Ricard brinda detalles de cómo la empresa pudo establecer este apoyo, además de dar capacitaciones a los bartenders para que puedan recuperarse económicamente.

“Nosotros como Pernod Ricard desde hace más de tres años venimos participando en eventos, competencias y distintas actividades con bartenders. En julio del año pasado, desarrollamos un programa llamado ‘The Shakers’, cuyo objetivo era el desarrollo de la comunidad de bartenders. Un programa estructurado que englobe todo lo que queremos para esta comunidad que necesita herramientas, profesionalizarse y ser visto como una profesión valiosa”, dijo Carrera a Gestión.pe.

Con ese programa, 222 profesionales de la coctelería potenciaron sus conocimientos de marketing y finanzas. También pulieron el manejo de plataformas digitales y marca personal. Si bien ‘The Shakers’ no fue concebido para afrontar los efectos de la crisis sanitaria, con estas habilidades adquiridas, diversos profesionales han podido reinventarse y salir adelante con sus propias propuestas.

Del mismo modo, se creó la iniciativa ‘En la barra y en casa #SiempreContigo’ en el cual se otorgó un aporte económico a 700 profesionales de este rubro en el Perú para sobrellevar la coyuntura de la pandemia. Esta fue una donación entregada en vales de consumo de alimentos, realizada durante el primer mes de cuarentena.

“Fue un delivery virtual para los profesionales. Se realizó una convocatoria libre en la que tenían que brindar sus datos. El foco era dar este apoyo en el momento más grave y difícil”, explica la ejecutiva.

En abril también se realizó, por medio de la marca Chivas Regal, un aporte de S/ 100,000 a la plataforma ‘Unidos en la Mesa’ en la que se duplicaron los montos de consumo de los clientes que adquirieron vales en restaurantes cerrados, de manera que estos sigan recibiendo ingresos.

'Cocktails to go '

Con las habilidades obtenidas y ante la necesidad de trabajar, muchos bartenders optaron por promover sus propios servicios de reparto a domicilio. Los llamados ‘Cocktails to go’ es un delivery de cocteles que busca emular de alguna manera la experiencia de tomar licor en un bar o restaurante, pero en el hogar.

“Te llega el coctel envasado en botellas de vidrio para luego reciclarlos. Si hay algún ingrediente especial, sea una rodaja de naranja o un palo de cinnamon vienen envasados al vacíos en algún tipo de nivel de deshidratación para que no se malogre. Cuenta con instrucciones de cómo servirlo, con qué hielo, qué tipo de vaso es mejor y listo, lo disfrutas. Así como hay delivery para comidas, existe para los cocteles”, detalla Alessandra Carrera.

Bartenders de la talla de Ángel Solórzano, Diego Macedo, Juan Pablo Orellana, y muchos más, han logrado impulsar sus respectivos ‘Cocktails to go’, e incluso como en el caso de ‘JuanPo’ Orellana realizan conferencias virtuales desde casa.

“Tuvimos entrenamiento digital, donde se les enseñaba cómo potenciar sus redes, no solo para conocer su personal branding, sino levantar sus propios negocios”, añade la Brand Manager de Pernod Ricard.

“Muchos restaurantes se han reactivado y varios bartenders han podido volver a sus labores. Otros quedaron en una situación donde tuvieron que reinventarse y buscar negocios por otros lados. La mayoría está volviendo nuevamente a lo que es la barras, sea desde sus casas mandando ‘Cocktails to go’ o desde un restaurante”, concluye.