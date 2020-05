Por Tim Culpan

Aunque no sorprende que la firma china Alibaba Group Holding Ltd. se haya unido a una larga lista de compañías de consumo de todo el mundo que se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19, los detalles de sus resultados del trimestre finalizado en marzo indican que es posible que sus problemas no hayan terminado después de la crisis se apacigüe.

Un ejemplo es el comercio en línea, que los inversionistas podrían esperar que se vea beneficiado por el confinamiento de los clientes. De hecho, las comisiones cayeron mientras que los ingresos publicitarios aumentaron, con un resultado neto de un crecimiento de solo 2% en un sector que representa cerca de la mitad de las ventas anuales. De forma contradictoria, el segmento de consumidores que logró un sólido crecimiento fueron sus negocios minoristas físicos, como los comestibles.

Luego están esas áreas nuevas y de moda que deberían disfrutar de una fuerte demanda de la economía de confinamiento.

La computación en la nube es el beneficiario obvio. Las empresas, los consumidores y los educadores se han apresurado a buscar soluciones en línea para sustituir eventos que solían ser en persona. En Alibaba, ese negocio aumentó 58% respecto del año anterior. Eso suena como una gran cifra, pero de hecho es el nivel más lento en al menos dos años. En lugar de impulsar el crecimiento, la pandemia parece haberlo obstaculizado.

Esto es importante porque Alibaba está redoblando sus esfuerzos en la computación en la nube en el marco de las perspectivas futuras de ese sector y está absorbiendo pérdidas sostenidas. Si no es capaz de aprovechar esa oportunidad, entonces otros desafíos, como la competencia y la regulación, plantean posibles dificultades.

Otra supuesta oportunidad proviene de los medios digitales y el entretenimiento, que incluye el servicio de transmisión Youku, Alibaba Music y TMall TV. Colectivamente, esta categoría subió un mero 5% para el trimestre y solo 12% para el año y sigue siendo el mayor lastre en los resultados. Si el crecimiento se está estancando, incluso cuando los consumidores están encerrados en casa y mucho antes del punto de equilibrio, los inversionistas deben preguntarse cuánto tiempo Alibaba dejará que este negocio deje un vacío en el estado de resultados.

Es fácil descartar todos estos elementos como excepcionales, listos para ser superados una vez que regrese el cielo soleado. Sin embargo, el panorama macro para Alibaba no es color de rosa. El crecimiento se está desacelerando en todas partes. El número de consumidores anuales activos aumentó apenas 2.1%, y el Gobierno de China eliminó el viernes su objetivo anual del PIB, una admisión de que la economía en general se va a ver impactada.

Aunque los inversionistas quieran creer que el rápido regreso al trabajo de China será como una ola de magia para sus titanes tecnológicos, Alibaba no tiene poderes mágicos.