Y es que, según Mirlo Astudillo, gerente general de PepsiCo Alimentos para Andinos Sur (Perú, Ecuador, Bolivia), el Perú es el país con el consumo per cápita de snacks más bajo de la región, pero este habría crecido alrededor del 20% en los últimos tres años, pasando de 800 gramo a un 1 kilogramo.

Y lo que ha contribuido a esto, y también al crecimiento de la multinacional en el país, explica, ha sido el desarrollo de presentaciones con una propuesta de valor más atractiva al consumidor.

“Por mucho tiempo estuvimos enfocados en no salir de algunos puntos del precio famoso de S/0.50. Pero el balance para no salir de eso es que tienes que ir quitando de a poquitos gramos del contenido de la bolsa para poder afrontar la situación sin mover el precio al consumidor. Y si bien es cierto, ese tamaño y punto de precio era relevante para un grupo consumidores, no lo era para otros que buscaban experiencias distintas, donde les puedan dar una ecuación de gramos por tamaño bastante más llamativa”, señala.

En esa línea, detalla que fueron desarrollando tamaños muy grandes como la “Bolsaza”, lanzada en el 2020, que ya cuenta con un 10% de participación en su portafolio; así como el tamaño intermedio de entre S/1.00 a S/2.00, que les ha funcionado bien, según su gerente general.

Por otro lado, innovaron en sabores, como en el caso de sus hojuelas Lays Ondas Picantes, a base de ají panca; los boliquesos de Cheetos, los “Doritos Fuego” o los Doritos Flamin Hot, con nueva plataforma de sabores más intensos.

Adicionalmente, según Astudillo, trabajaron en el punto de venta, haciendo que el consumidor encuentre en los racks su marca y tamaño preferido de manera fácil.

Navidad

Lo que también contribuirá al crecimiento anual en ventas de la empresa este año será el impacto de la próxima campaña navideña, así como el Mundial de Fútbol, ya que esperan crecer “un dígito alto” en la comercialización de snacks en los meses de noviembre y diciembre.

“Tenemos preparadas iniciativas al nivel del punto de venta, para que el consumidor pueda satisfacer sus necesidades en las reuniones que va a tener en casa con los amigos”, anota.

Retos para el 2023

El principal reto para la división de alimentos de PepsiCo el 2023 será el tratar de impactar lo menos posible en el precio final de sus productos al consumidor final, en un escenario aún de presiones inflacionarias local por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de alrededor del 3%.

“Estamos trabajando muy fuerte en temas de productividad, para poder pasarle al consumidor lo menos posible estos incrementos en los precios de la materia prima, balanceando estos costos adicionales y enfocándonos en al productividad en todos los procesos de la compañía, desde la compra, el almacenaje, la producción, y la venta”, señala Mirko Astudillo.

Para el ejecutivo, la “productividad siempre ha jugado un rol importante en la compañía”, pero en este año en particular, les ha permitido enfrentar la presión inflacionaria.

Otro de los retos que enfrentarán es el de la innovación, que va en línea con el seguir buscando capturar el paladar de los peruanos.

“Nos estamos tomando nuestro tiempo para entender cuáles son esos nuevos sabores que vamos a adicionar al portafolio. Pero, sin duda, el 2023 arrancamos con fuerza en innovación”, adelanta.

Además se enfocarán en seguir desarrollando el punto de venta, ya que aún consideran que tienen oportunidad de llegar con toda su variedad de productos a sus clientes, así como de seguir expandiéndose a nivel nacional.

VINCULADA





Se enfocarán en consolidar exportación desde el país





En el 2023, la empresa buscará seguir consolidando la exportación desde Perú a los mercados de Bolivia, Colombia, y Chile, más que enfocarse en sumar nuevos mercados.

“No estamos buscando expansión por el momento, pero sí una consolidación del nivel el servicio que le estamos dando a estos países, teniendo en cuenta toda la problemática que enfrenta el comercio exterior”, indica Mirko Astudillo.

Destacó que actualmente exportan desde el país, con insumos locales, las marcas Doritos, Lays, y Piqueo Snack.

"La división de alimentos de PepsiCo es el principal comprador de papas en el país. Compramos más de 30,000 toneladas de papa todos los años a los agricultores peruanos. Asimismo, el 100% también del maíz que utilizamos en nuestra producción para productos como Doritos, Tor-Tees , Cuates es básicamente del norte del Perú; al igual que el camote y el plátano", dice.





CLAVES

Incremento. Durante la pandemia, el negocio de e-commerce de la división de alimentos de PepsiCo se multiplicó por 10, pero aún sigue representando “una parte pequeña de la venta total”.

Inversión. En el 2023, la empresa desarrollará su planta de tratamiento de aguas residuales, que les permitirá reutilizar el 65% del agua que usan en sus procesos.