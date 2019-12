Empresas







La apuesta de US$ 116,000 millones de Samsung por la supremacía en chips Samsung está relativamente en desventaja en este campo en crecimiento. El negocio de la fundición, como se conoce la fabricación de chips para empresas como Google y Qualcomm Inc., está dominado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., con más de la mitad del mercado, según datos de TrendForce Corp. que ubican a Samsung en 18%.