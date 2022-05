Hacia finales del 2020, Komatsu-Mitsui creó el área de sostenibilidad —liderada por el CEO de la compañía, Tomás Martínez—, la cual busca llevar a cabo sus operaciones de manera sostenible en base a cuatro pilares: medioambiental, social, diversidad e inclusión e integridad. En el primero, el objetivo es ser considerada una empresa comprometida con su entorno y responsable por los efectos ambientales que genera para no perjudicar a las futuras generaciones.

Específicamente en el pilar medioambiental —que es el que mayores avances registra— Komatsu-Mitsui ha elaborado una hoja de ruta hacia el 2030 en los frentes de gestión de gases de efecto invernadero, gestión hídrica, eficiencia energética y economía circular, en conjunto con sus shareholders Mitsui&Co, Komatsu LTD y Cummins Inc.

La medición de huella de carbono entre el 2019 y el 2020 arrojó una reducción de -27% en la planta principal de Komatsu-Mitsui, en el Callao (de 3726.57 toneladas de CO2 equivalente en el 2019 a 2725.49 en el 2020). El objetivo es llegar a la neutralización total al 2030 en dicha sede y a una reducción del 30% ese mismo año en toda la compañía, que tiene 22 sucursales y tiendas en todo el país.

Para lograrlo, Komatsu-Mitsui ha propuesto diversas iniciativas, como realizar de forma in-house —tanto en los talleres de componentes como en el de motores— los trabajos que eran tercerizados, para así reducir el uso de transporte y, por consiguiente, de emisiones de CO2.

Otra iniciativa ha sido el establecimiento de lineamientos de construcción ecoamigable para construcciones nuevas y la modificación de construcciones ya existentes. Komatsu-Mitsui ya tiene una instalación de este tipo en Arequipa, la cual cuenta con paneles solares, iluminación led y dispositivos para el ahorro del consumo de agua. La compañía también prepara su primer almacén ecoamigable y está en conversaciones con una aerolínea para neutralizar sus vuelos.

“Pero va a llegar un momento en el cual no se podrá reducir más. Para ese entonces, puede ser que optemos por la compensación, que es la compra de bonos de carbono. Pero primero queremos establecer hasta qué punto podemos definir iniciativas que nos permitan seguir reduciendo la generación de CO2 equivalente. No queremos invertir dinero todavía, sino agotar primero las medidas internas”, señala Mirtha Rodriguez, directora corporativa de HSSEQ y Sostenibilidad de Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú.

Con respecto a la huella hídrica de Komatsu-Mitsui, la medición del 2020 reveló un consumo total de agua de 315178.82 m3. Entre los proyectos establecidos para reducir la utilización del recurso destaca el proyecto de reutilización de las aguas de lavado de los talleres de motores y componentes.

El área de sostenibilidad de Komatsu-Mitsui inició con un presupuesto de entre US$ 18,000 y US$ 20,000. Para este año, se espera una inversión de unos US$ 60,000 para los cuatro pilares que centralizan la estrategia de sostenibilidad. “Es una inversión que le favorece a la compañía”, resalta Rodríguez.