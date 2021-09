A pesar de la pandemia las inversiones en nuevos proyectos comerciales e inmobiliarios no se han detenido en San Miguel, haciendo que el precio del metro cuadrado en el distrito se revalorice. Su alcalde, Juan José Guevara Bonilla, señaló que buscan repotenciar el distrito con la llegada de más inversión privada.

¿Cuánto se viene ejecutando este año en proyectos de inversión privada?

En el 2019 se invirtieron unos S/ 242.6 millones y el año pasado alrededor de S/ 261.7 millones. Donde más ha crecido la inversión ha sido en el sector inmobiliario con un 80%, seguido del sector comercial (15%) y el sector salud (5%). En lo que va de este año tenemos una inversión ejecutada del sector privado de S/ 80 millones.

¿Qué proyectos de comercio se vienen ejecutando en el distrito?

Uno de los principales atractivos del distrito de San Miguel son sus malls; es por ello que en 2020 se continuaron ejecutando remodelaciones y ampliaciones en el centro comercial Plaza San Miguel con una inversión de S/ 21 millones. Este proyecto en ejecución tiene un avance de 75%; se estima que a fines de año podría culminar la ampliación de unos 17,000 m2 de superficie nueva. Con este proyecto, el complejo tendrá en total 230,000 m2 de superficie comercial.

¿Hay nuevos proyectos comerciales que se buscan sacar adelante en San Miguel?

En el distrito hay la concesión de un terreno donde se ubica un supermercado Metro, entre las avenidas La Marina y Parque de las Leyendas, donde se planea ejecutar la construcción de un centro comercial Real Plaza. Esta inversión está en fase de regularización de habilitación urbana y se espera la presentación de un anteproyecto.

¿Cuánto se invertirá?

La iniciativa está en fase de estudios iniciales, aunque tengo entendido que la concesión es de S/ 360 millones, pero sobre el monto de la inversión de la obra no hay un monto fijo porque no se han desarrollado aún los planos. Por parte de la municipalidad existe la intención de que se concrete este proyecto.

¿En el rubro de oficinas hay algún proyecto en cartera?

En la municipalidad tenemos un anteproyecto aprobado para la construcción de un centro de negocios que se va a llamar ‘Marina City Center’, que se ubicará donde antes funcionaba Marina Park, a espaldas de Hiraoka. Ahí, sobre un terreno de 139,000 m2 se va a tener un complejo hotelero, una zona de oficinas y un centro comercial con supermercados, y un conjunto residencial.

¿Y el monto de inversión?

Este centro de negocios se encuentra en fase de proyecto, demandará unos S/ 120 millones, y estará a cargo de Inverdes en asociación con una empresa canadiense.

¿Se han realizado cambios de zonificación en el distrito?

En diciembre del 2018 se promulgó la ordenanza que aprueba el reajuste integral de las zonificaciones de los usos de suelos en el distrito, según el tratamiento normativo que la Municipalidad de Lima Metropolitana le ha dado a San Miguel.

¿Esto qué ha significado?

Con estos cambios de zonificación se ha impulsado sobre todo al sector inmobiliario en avenidas como Patriotas, Razuri, Pío XII. En la av. Brígida Silva de Ochoa se regularizó la zonificación para la llegada de comercios; esta zona se ha convertido en una avenida comercial donde hay un Open Plaza, un supermercado Tottus y otros giros de negocios. Esa es la línea que vamos a seguir con el resto de avenidas principales.

¿Qué tipos de proyectos se están realizando para viviendas?

San Miguel se está posicionado como uno de los distritos con mayor inversión en el sector inmobiliario, por su ubicación estratégica y avenidas principales que conectan al aeropuerto Jorge Chávez y a otros distritos de Lima. Actualmente, tenemos 109 proyectos de edificios multifamiliares que se están ejecutando y algunos alcanzan hasta los 20 pisos.

¿Hay espacio para más?

En el distrito hay suficiente espacio para proyectos residenciales en viviendas, especialmente en terrenos de 800 m2 a 1,000 m2 que han dejado las empresas industriales que se han mudado a Lurín.

¿Qué zonas son las preferidas para estos proyectos?

Una de las zonas que ha captado la atención de muchos inversionistas es en la nueva vía expresa de la Costa Verde, donde se ha configurado un talud costero cerca al malecón Costanera. Otra zona donde se están construyendo viviendas multifamiliares es el Malecón Bertolotto. Vemos que los limeños están prefiriendo comprar departamentos cerca a la playa.

¿A cuánto asciende el valor del metro cuadrado en el distrito?

En avenidas principales como Precursores, La Paz y Patriotas el valor del metro cuadrado está en un promedio de US$ 1,550; en otras zonas más cerca a centros comerciales podría llegar a un promedio de US$ 1,800; en zonas como La Costanera y Bertolotto el metro cuadrado puede valer hasta US$ 3,000.

Dos bulevares en el distrito: Mantaro y Costanera

El alcalde del distrito de San Miguel, Juan José Guevara Bonilla, indicó que a través de una inversión pública y privada de S/ 10 millones se espera conectar el centro comercial Plaza San Miguel, a través del bulevar Mantaro, con el parque Juan Pablo II. Entre otras mejoras, se han colocado rotondas y mobiliario urbano en la zona donde se ubican los restaurantes Friday’s, Chili’s, Madame Tusan, entre otros.

Como parte del plan de recuperación de espacios públicos, el burgomaestre también indicó que se está invirtiendo S/ 40 millones para construir el bulevar Costanera, ubicado en la Costa Verde. Con este proyecto se prevé construir parques, juegos para niños, gimnasios, espacios culturales, así como algunas tiendas comerciales como el Beso Francés y otras marcas.

“Este proyecto va a convertir a San Miguel en el nuevo malecón de Lima Metropolitana”, comentó el alcalde Juan José Guevara.