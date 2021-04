JPMorgan Chase & Co. fijó un objetivo para financiar US$ 2.5 billones en iniciativas que luchen contra el cambio climático y promuevan el desarrollo sostenible en los próximos 10 años. Citigroup Inc., por su parte, dijo que respaldaría esfuerzos similares con US$ 1 billón para el 2030.

Combinado con anuncios anteriores de Bank of America Corp., los tres mayores bancos de Estados Unidos se han comprometido a respaldar más proyectos que promuevan una economía baja en carbono en medio de los llamados de la Casa Blanca a que las empresas hagan más para frenar la contaminación.

La financiación de JPMorgan incluye US$ 1 billón para proyectos que promueven fuentes de energía más limpias, dijo el jueves en un comunicado. El banco también apoyará a países en desarrollo, así como a iniciativas que promuevan la inclusión económica.

Citigroup dijo que la mitad de su financiación se destinará a proyectos ambientales, incluidas las energías renovables, la conservación del agua y la agricultura sostenible. Gran parte del resto está dirigido a educación, vivienda asequible, igualdad de género y diversidad racial y étnica.

La eliminación de emisiones se ha convertido en un importante tema de conversación para los ejecutivos bancarios este año, ya que la industria financiera atrajo un mayor escrutinio por financiar a los mayores emisores del mundo. Goldman Sachs Group Inc., Citigroup y Bank of America han establecido emisiones de gases de efecto invernadero en sus actividades de financiamiento.

“El cambio climático y la desigualdad son dos de los temas críticos de nuestros tiempos, y estas nuevas iniciativas ayudarán a crear un desarrollo económico sostenible que conduzca a un planeta más verde e inversiones fundamentales en comunidades marginadas”, dijo Jamie Dimon , director ejecutivo de JPMorgan, en el comunicado.

Aun así, JPMorgan sigue siendo el mayor financiador de compañías de combustibles fósiles a nivel mundial, con la financiación de cerca de US$ 189,000 millones desde el acuerdo climático de París del 2015, según datos compilados por Bloomberg.

Dimon escribió en su carta anual a los accionistas la semana pasada que “la solución no es tan simple como simplemente alejarse de los combustibles fósiles”.

JPMorgan dijo que su financiación también le permitirá proporcionar a los clientes en los negocios corporativos y de banca de inversión y banca comercial acceso centralizado a servicios de financiamiento, investigación y asesoramiento centrados en la sostenibilidad. El US$ 1 billón para iniciativas verdes incluirá energía renovable y tecnologías limpias.

Transición baja en carbono

“Es importante establecer expectativas de hacia dónde queremos que se dirija el nivel de emisiones de nuestros clientes en los próximos 10 años, pero también es muy importante que los apoyemos en su transición baja en carbono”, dijo Marisa Buchanan, directora global de sostenibilidad de JPMorgan, en una entrevista. “Eso significa llegar a la mesa con capital”.

En el 2020, JPMorgan facilitó US$ 220,000 millones en financiamiento para impulsar la acción sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible, incluidos más de US$ 55,000 millones hacia iniciativas verdes, según el comunicado.

El financiamiento de Citigroup forma parte del impulso existente de la compañía con sede en Nueva York para alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que están destinados a ayudar a las empresas a medir, reducir y comunicar su impacto en la sociedad y el medio ambiente.

El más reciente objetivo del banco se basa en un compromiso anterior de financiar US$ 250,000 millones en actividades sostenibles para el 2025.