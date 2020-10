JPMorgan Chase & Co. ha prometido destinar miles de millones de dólares para contribuir a promover la equidad racial, con un plan para suscribir préstamos para viviendas a prestatarios negros y latinos y cambios en la forma en que se evalúa el progreso de sus propios ejecutivos en materia de diversidad.

Entre los planes anunciados el jueves, el banco dijo que gastaría US$ 8,000 millones para originar 40,000 hipotecas a hogares negros y latinos en los próximos cinco años. Originó préstamos por US$ 4,200 millones el año pasado, según datos del Gobierno de Estados Unidos. Esos US$ 8,000 millones se suman a sus préstamos habituales, dijo una portavoz.

“Podemos hacer más y mejor para romper los sistemas que han propagado el racismo y la desigualdad económica generalizada, especialmente para las personas negras y latinas”, dijo el líder ejecutivo, Jamie Dimon, en el comunicado. “Ya es hora de que la sociedad aborde las desigualdades raciales de una manera más tangible y significativa”.

Los cambios son la culminación de meses de conversaciones sobre cómo abordar la desigualdad racial propiciadas por las protestas de este verano boreal en EE.UU. tras el asesinato de George Floyd por la policía.

Se ha presionado a firmas como JPMorgan y otros grandes bancos estadounidenses para que contribuyan a resolver las desigualdades económicas basadas en la raza que el sector ayudó a crear. Empresas como Goldman Sachs Group Inc. y Wells Fargo & Co. han prometido mejorar la diversidad entre sus propias firmas.

JPMorgan, el mayor banco de Estados Unidos, dijo que sus compromisos suman un total de US$ 30,000 millones, que incluye gasto existente.

El banco prometió una financiación del US$ 14,000 millones para crear 100,000 viviendas de alquiler asequibles durante cinco años. En los diez últimos años, ha comprometido US$ 28,000 millones para más de 350,000 viviendas asequibles, según su sitio web.

También prometió US$ 250 millones adicionales a proyectos filantrópicos de US$ 1,750 millones que asumió en el 2018 para “impulsar una recuperación económica inclusiva y apoyar a las zonas negras, latinas y otras áreas marginadas”.

Algunos cambios están relacionados con la forma en que JPMorgan opera internamente. Para los miembros del comité operativo de élite del banco y ejecutivos bajo responsabilidad directa del comité, el progreso en los objetivos de diversidad estará vinculado a la compensación. El banco también planea gastar US$ 750 millones en proveedores negros y latinos actuales y nuevos.

La firma planea conceder “otros” 15,000 préstamos por un total de US$ 2,000 millones a pequeñas empresas en vecindarios principalmente negros o latinos. No dijo cuánto se presta normalmente en esas áreas.