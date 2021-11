Unas semanas de mejores tendencias están dando esperanzas a los inversionistas de Roblox Corp. de que lo peor de la desaceleración posterior a la pandemia para la plataforma de juegos quedó atrás. Quizá deban poner en pausa esa idea.

Roblox —conocido por padres de todo el mundo como el fenómeno cultural cuyos patios de recreo virtuales han cautivado a sus hijos— publicó a última hora del lunes resultados que, como se esperaba, fueron sólidos (antes de continuar el martes temprano con su llamada con analistas).

Las suscripciones de la empresa, el principal indicador de ventas de la industria, crecieron un 28% con respecto al año anterior, a US$ 637.8 millones en el trimestre finalizado en setiembre, y los usuarios activos diarios durante el período aumentaron un 31% a 47.3 millones.

Pero lo que llamó la atención del mercado fue una señal de que en el trimestre en curso no se produciría una desaceleración del crecimiento posterior a la pandemia como se había previsto. En los primeros 27 días de octubre, antes de una inusual caída de los servidores durante tres días a fin de mes, los usuarios activos diarios se dispararon un 43% interanual.

El saludable aumento sorprendió a Wall Street, que esperaba que la tasa de crecimiento de Roblox se desacelerara significativamente ahora que los usuarios ya no estaban confinados en casa debido a la pandemia. Las acciones se dispararon más del 30% el martes por la mañana.

Pero, ¿las cifras de octubre significan que se tocó fondo? No estoy tan seguro. Para empezar, será difícil mantener los niveles de ganancias de la pandemia, independientemente de lo que haya aportado el mes de octubre.

La tasa de crecimiento de Roblox sigue siendo significativamente inferior al máximo de la pandemia, cuando casi duplicaba su base de usuarios cada trimestre, y espero que haya vientos en contra durante varios trimestres más, a medida que la pandemia disminuya y los niños y adultos pasen más tiempo fuera y menos tiempo en línea.

La valoración de Roblox ya está rondando niveles estratosféricos. Al cierre del lunes, antes del anuncio de los resultados, la empresa estaba valorada en casi US$ 45,000 millones, y las acciones se cotizaban a 177 veces las ganancias estimadas para el próximo año. Para contextualizar, el mayor editor de videojuegos de Estados Unidos, Activision Blizzard Inc., está valorado en 17 veces las ganancias estimadas para el 2022.

A más largo plazo, la empresa se enfrenta a las crecientes amenazas de los gigantes tecnológicos, como la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., y el editor de videojuegos Epic Games Inc., que compiten por construir entornos metaversos —mundos digitales donde los usuarios pueden socializar, jugar y hacer negocios— que desafiarán el liderazgo inicial de Roblox en ese ámbito.

Roblox ha construido un impresionante ecosistema autosuficiente de millones de creadores y decenas de millones de jugadores. A medida que los desarrolladores crean más juegos y artículos virtuales para vender, Roblox atrae a más usuarios, lo que, a su vez, atrae a más desarrolladores.

Pero la ventaja inicial será difícil de mantener. Es solo cuestión de tiempo antes de que su rival Epic aproveche su gran base de usuarios de Fortnite para construir un modelo similar de creadores generado por los usuarios. Además, las tecnologías gráficas más avanzadas de Epic dentro de su motor de programación Unreal son capaces de ofrecer una mejor experiencia de inmersión en comparación con Roblox.

Luego está Meta. El mes pasado, el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, indicó que planea invertir miles de millones de dólares en su visión del metaverso. Aunque las ambiciones de Zuckerberg se enfrentan a sus propios y enormes obstáculos, la gigantesca inversión hará más difícil para Roblox atraer a los mejores creadores de juegos y reclutar ingenieros para su plataforma.

La reciente caída de los servidores de Roblox fue un recordatorio de la importancia de tener el mejor talento tecnológico.

Con las difíciles perspectivas de crecimiento, la intensificación de la competencia y la elevada valoración, Roblox no está fuera de peligro. Yo no me emocionaría demasiado todavía.