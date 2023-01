A medida que aumentaba el precio de las acciones del líder de los vehículos eléctricos, su valor se expresaba en términos del valor combinado de los siguientes dos, luego cinco y después diez fabricantes de automóviles más grandes. Hace un año, el valor de mercado de Tesla superó los US$ 1.2 billones, más que la mayoría de las demás empresas de automóviles juntas.

Desde entonces, ha perdido el 71% de eso, una suma que supera el valor de la mayor parte de la industria. Como resultado, la fortuna de su voluble jefe, Elon Musk, se ha reducido en más de US$ 200,000 millones.

El último golpe se produjo el 3 de enero, después de que Tesla no alcanzara las expectativas de entregas de los analistas por tercer trimestre consecutivo e informara que la brecha entre la producción y las entregas había aumentado, lo que sugería una disminución de la demanda de sus vehículos eléctricos.

Perdió el 12% de su valor, aproximadamente US$ 50,000 millones, o una Ford Motor Company, en un día. Incluso los inversores alcistas ahora dudan de que Musk cumpla su promesa de fabricar 20 millones de automóviles al año para el 2030, o que el “piloto automático” de Tesla esté cerca de convertirse en un sistema de conducción totalmente autónomo que cambiará el mundo.

Sin embargo, la razón principal de la recalibración del mercado de las perspectivas de Tesla es la comprensión incipiente de que la empresa es principalmente un fabricante de automóviles, y que su jefe no es un superhumano.

Musk siempre ha considerado a su empresa como una empresa de tecnología, a la par de gigantes digitales como Alphabet, Apple o Meta, y no una empresa tradicional de la vieja economía como Toyota o Volkswagen.

Durante un tiempo, también lo hizo el mercado, primero cuando las acciones tecnológicas se dispararon en medio del auge de la era de la pandemia en todo lo digital, luego cuando se desplomaron el año pasado, después de que su crecimiento comenzó a desacelerarse y las tasas de interés más altas hicieron que las ganancias futuras prometidas parecieran menos valiosas hoy.

Sin embargo, en los últimos meses, el precio de las acciones de Tesla ha sufrido una corrección más pronunciada que la de las grandes tecnológicas. Esto ha coincidido con sus tribulaciones más mundanas como negocio de automóviles.

Después de haber logrado evitar lo peor de las interrupciones de la cadena de suministro de la pandemia, Tesla se ha visto atrapada en la caótica retirada de China de la política de cero COVID; su gran fábrica en Shanghái se ha visto afectada por cierres relacionados con el virus.

Y habiendo establecido el rumbo para la transición de vehículos eléctricos de la industria, ahora enfrenta mucha competencia de rivales establecidos y una gran cantidad de recién llegados a los que inspiró. Días después de que Tesla informara las cifras decepcionantes, Volkswagen presentó su id.7, un competidor para el sedán Model 3 básico de Tesla.

Los compradores de vehículos eléctricos, por su parte, están menos dispuestos que los primeros usuarios a pasar por alto la cuestionable calidad de construcción de Tesla y el interior de un automóvil mucho más barato. Y los propietarios naturales de Tesla entre el grupo progresista adinerado están menos preparados para pasar por alto las payasadas libertarias de Musk en Twitter, que compró en octubre y ha administrado mal con entusiasmo, especialmente ahora que tienen muchas alternativas de autos eléctricos, buenas para la conciencia, de dónde elegir.

Tesla, en otras palabras, ya no es el único juego en la ciudad, y ciertamente no es un gigante tecnológico. Sin embargo, a medida que avanzan los fabricantes de vehículos eléctricos, aún luce impresionante. En el 2022 entregó 1.3 millones de vehículos, un 40% más que el año anterior, y abrió dos nuevas plantas de montaje. Está trabajando en un automóvil más pequeño y económico y este año comenzará a entregar su tan esperada camioneta Cybertruck. Y todavía vale unos US$ 360,000 millones de dólares, casi tanto como los siguientes tres fabricantes de automóviles más grandes combinados.